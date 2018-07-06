  • Как выглядит рыба-призрак со дна Марианской впадины: видео
    Фото: oceanexplorergov/YouTube
  • Как выглядит рыба-призрак со дна Марианской впадины: видео
    Okeanos Explorer Фото: noaa.gov
Природа

Как выглядит рыба-призрак со дна Марианской впадины: видео

Ученые не одно десятилетие исследуют Марианский желоб — и он постоянно преподносит сюрпризы. Например, знакомства с весьма фантастическими тварями.
Анастасия Баринова
6 июля 2018 в 18:49
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Одна из экспедиций Национального управления океанических и атмосферных исследований (National Oceanic and Atmospheric Administration, NOAA) на судне Okeanos Explorer проводилась с 20 апреля по 10 июля 2016 года.

Целью изучения был глубочайший океанский желоб. Он тянется вдоль Марианских островов на 1 500 километров, имеет V-образный профиль: крутые склоны и плоское дно шириной 1−5 км, которое разделено порогами на несколько замкнутых депрессий.

У дна давление воды достигает 108,6 МПа, что примерно в 1072 раза больше нормального атмосферного давления на уровне Мирового океана. Самая глубокая точка Марианского желоба, «Бездна Челленджера», залегает на отметке 10 994 м ниже уровня моря.

Специалисты, работающие на Okeanos Explorer, опускают дистанционно управляемый аппарат, который ведет видеосъемку на разных глубинах, предоставляя специалистам бесценный научный материал.

В числе необычных открытий — рыба семейства афионовых (Aphyonidae). В научных каталогах она описана только по пойманным или мертвым особям; в естественной среде обитания ее ранее никто не видел. Лучеперая рыба семейства афионовых, как и другие представители отряда ошибнеобразных (Ophidiiformes), живет на глубинах около 2000−6000 метров. Ее узкое 10-сантиметровое тело с небольшой головой покрыто прозрачной кожей и лишено чешуи; спинной плавник длинный, а анальный совмещен с хвостовым. Среди других отличий Aphyonidae от большинства рыб — отсутствие плавательного пузыря.

Снятая на камеру рыба-призрак плавала на глубине 2400 метров. Смотрите полную видеотрансляцию со дна Марианской впадины.

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