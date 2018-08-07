Ягуар атакует крокодила: видео
Автором уникального видео был биолог Люк Доллар (Luke Dollar), работающий в рамках проекта National Geographic по сохранению крупных кошачьих. Атака ягуара снята в Бразилии, на территории заболоченной тектонической впадины Пантанал.
Общая площадь Пантанала — около 195 тыс.км²; это одна из крупнейших заболоченных областей планеты. Живая природа здесь крайне разнообразна: около 3500 видов растений, 650 видов птиц, 230 видов рыб, 80 видов млекопитающих, 50 видов рептилий. Численность популяции отряда крокодиловых насчитывает 20 млн особей.
Ягуар, в отличие от льва или тигра, не имеет в своей среде обитания огромных стад копытных, потому он чаще всего охотится около воды. Его главная добыча — капибары, кайманы и пекариевые, но в целом в рацион ягуаров входят любые животные, которых он способен одолеть: от лисиц до оленей.
При нападении на жертву ягуар прыгает на нее со спины или сбоку, хватая за шею, а затем стремится повалить ее, нередко прокусывая череп. Однако, если жертва обнаружила хищника и спасается бегством, ягуар практически никогда ее не преследует.
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