  • Видео: слониха засыпает под колыбельную
    Фото: Lek Chailert/Facebook
  • Видео: слониха засыпает под колыбельную
    Фото: Lek Chailert/Facebook
  • Видео: слониха засыпает под колыбельную
    Фото: Lek Chailert/Facebook
Природа

Видео: слониха засыпает под колыбельную

В тайском центре по спасению слонов к питомцам относятся со всей любовью и заботой. На видео попала трогательная сцена «слоновьих объятий» и засыпания под колыбельную в исполнении смотрительницы.
Анастасия Баринова
16 июня 2017 в 13:04
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На севере Таиланда находится Elephant Nature Park: убежище для «проблемных» слонов. Сюда со всей страны привозят этих животных, оказавшихся в неблагоприятной ситуации. Некоторые из них лишились естественной среды обитания из-за вырубки лесов, другие чрезмерно эксплуатировались в туризме или пострадали на улицах. Парк основан защитницей животных Сангдуен «Лек» Чайлерт (Sangduen «Lek» Chailert) в 1996 году. В настоящее время здеь обитает 60 слонов разных возрастов; троим самым пожилым — более 60 лет. Вместе с другими сотрудниками Лек сама продолжает заботиться о питомцах. Каждое из животных пережило свою трагедию, каждому из них может быть нужен индивидуальный подход. Снятое недавно видео показывает, как женщина поет слонихе по кличке Faamai колыбельную, и та засыпает. Узнайте о том, на какие эмоции способны слоны.

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СМИ2
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