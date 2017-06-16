Видео: слониха засыпает под колыбельную
На севере Таиланда находится Elephant Nature Park: убежище для «проблемных» слонов. Сюда со всей страны привозят этих животных, оказавшихся в неблагоприятной ситуации. Некоторые из них лишились естественной среды обитания из-за вырубки лесов, другие чрезмерно эксплуатировались в туризме или пострадали на улицах. Парк основан защитницей животных Сангдуен «Лек» Чайлерт (Sangduen «Lek» Chailert) в 1996 году. В настоящее время здеь обитает 60 слонов разных возрастов; троим самым пожилым — более 60 лет. Вместе с другими сотрудниками Лек сама продолжает заботиться о питомцах. Каждое из животных пережило свою трагедию, каждому из них может быть нужен индивидуальный подход. Снятое недавно видео показывает, как женщина поет слонихе по кличке Faamai колыбельную, и та засыпает. Узнайте о том, на какие эмоции способны слоны.