Видео: сова с ярко-красными глазами
После публикаций на Youtube и Imgur видео с красноглазой совой быстро разошлось по Сети.
Причина необычной окраски перьев и глаз — альбинизм, врожденное отсутствие пигмента меланина, который придаёт окраску коже, волосам, радужной и пигментной оболочкам глаза. В естественной среде обитания животным-альбиносам крайне сложно выжить: они выделяются на фоне полей и лесов, отличаются от своих сородичей и в первую очередь привлекают внимание хищников. Кроме того, при некоторых типах альбинизма снижается острота зрения.
О сове — герое видео — ничего неизвестно. Судя по наличию клетки, она является чьим-то домашним питомцем. Таким образом, птица по крайней мере не сталкивается с угрозами, которые подстерегали бы её в условиях дикой природы. Смотрите, как выглядит слон-альбинос.