  • Видео: сова с ярко-красными глазами
    Фото: black star Houssem/YouTube
  • Видео: сова с ярко-красными глазами
    Еж-альбинос Фото: Dunpharlain/Wikipedia
  • Видео: сова с ярко-красными глазами
    Белка-альбинос Фото: Shaun Dunmall/Flickr.com
Природа

Видео: сова с ярко-красными глазами

Кадры с красноглазой совой, появившись в Сети пару лет назад, привлекли большое внимание: слишком уж необычно выглядит птица.
Анастасия Баринова
11 сентября 2018 в 19:40
3249

После публикаций на Youtube и Imgur видео с красноглазой совой быстро разошлось по Сети.


Причина необычной окраски перьев и глаз — альбинизм, врожденное отсутствие пигмента меланина, который придаёт окраску коже, волосам, радужной и пигментной оболочкам глаза. В естественной среде обитания животным-альбиносам крайне сложно выжить: они выделяются на фоне полей и лесов, отличаются от своих сородичей и в первую очередь привлекают внимание хищников. Кроме того, при некоторых типах альбинизма снижается острота зрения.

О сове — герое видео — ничего неизвестно. Судя по наличию клетки, она является чьим-то домашним питомцем. Таким образом, птица по крайней мере не сталкивается с угрозами, которые подстерегали бы её в условиях дикой природы. Смотрите, как выглядит слон-альбинос.

Тоже интересно

На Канарских островах — нашествие змей-альбиносов

Обсудить

Сколько стоит сменить обстановку?

СМИ2
11 фактов о Волге ГАЗ-24, которых вы не знали
11 фактов о Волге ГАЗ-24, которых вы не знали
Тоже интересно
Дельфин-альбинос замечен у берегов Калифорнии
Дельфин-альбинос замечен у берегов Калифорнии
Спецпроект
Звездные маршруты: Лиза Боярская о любимых местах по дороге в Питер
Звездные маршруты: Лиза Боярская о любимых местах по дороге в Питер