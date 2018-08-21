  • Озеро, исчезающее каждое лето: видео
    Фото: The Bulletin/YouTube
  • Озеро, исчезающее каждое лето: видео
    Фото: The Bulletin/YouTube
  • Озеро, исчезающее каждое лето: видео
    Фото: Plane Flygirl/YouTube
  • Озеро, исчезающее каждое лето: видео
    Фото: rebelforgod/YouTube
  • Озеро, исчезающее каждое лето: видео
    Фото: rebelforgod/YouTube
Природа

Озеро, исчезающее каждое лето: видео

Немало озер на нашей планете носит имя Lost («потерявшийся», «утраченный»), но только водоем в штате Орегон (США) полностью соответствует этому названию. Весной небольшое озеро вытекает сквозь отверстие в земле, а с приходом холодов возвращается на место.
Анастасия Баринова
21 августа 2018 в 13:11
18450

Озеро Лост (Lost Lake) находится на территории природного парка Mount Hood National Forest, в Каскадных горах неподалеку от вулкана Джефферсон. Рельеф этой местности сформировался сотни лет назад в результате вулканической активности.

Когда-то здесь текли реки из лавы. Из-за контакта с холодным воздухом её верхние слои остывали и твердели, но под окаменевшей коркой лавовый поток продолжал движение — как река подо льдом. Прошли годы, лава схлынула, оставив под землёй узкие протоки — их называют лавовыми трубками.


В конце осени потоки воды начинают заполнять небольшую долину. Сначала осадки скапливаются в лавовой трубке. Когда их количество превышает ее вместимость, вода накапливается на поверхности; ее уровень иногда достигает трех метров. Но с приходом весны и лета поступление жидкости прекращается, и тогда вода затягивается в лавовую трубку, расположенную на дне озера. В самые засушливые года озеро исчезает полностью, а на его месте появляется небольшой луг.

Узнайте, почему исчезает озеро в Боливии.

Тоже интересно

Как высушить море за полвека: трагическая история Арала

Обсудить

Сколько стоит сменить обстановку?

СМИ2
Создан уникальный самолет-поезд: это невероятно (видео)
Создан уникальный самолет-поезд: это невероятно (видео)
Тоже интересно
Под китайской пустыней найден океан
Под китайской пустыней найден океан
Женщины моря
Женщины моря