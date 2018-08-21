Озеро, исчезающее каждое лето: видео
Озеро Лост (Lost Lake) находится на территории природного парка Mount Hood National Forest, в Каскадных горах неподалеку от вулкана Джефферсон. Рельеф этой местности сформировался сотни лет назад в результате вулканической активности.
Когда-то здесь текли реки из лавы. Из-за контакта с холодным воздухом её верхние слои остывали и твердели, но под окаменевшей коркой лавовый поток продолжал движение — как река подо льдом. Прошли годы, лава схлынула, оставив под землёй узкие протоки — их называют лавовыми трубками.
В конце осени потоки воды начинают заполнять небольшую долину. Сначала осадки скапливаются в лавовой трубке. Когда их количество превышает ее вместимость, вода накапливается на поверхности; ее уровень иногда достигает трех метров. Но с приходом весны и лета поступление жидкости прекращается, и тогда вода затягивается в лавовую трубку, расположенную на дне озера. В самые засушливые года озеро исчезает полностью, а на его месте появляется небольшой луг.
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