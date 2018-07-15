Видео: Огромная стая крабов в необычном месте
Ракообразные, замеченные неподалеку от панамского острова Койба, на глубине около 355−380 метров, относятся к виду пелагических красных крабов Pleuroncodes planipes.
Их обычный ареал — акватория Нижней Калифорнии. Так далеко на юге — у побережья Панамы — ранее их не встречали. Поиск крабов не входил в задачу экспедиции, и встреча оказалась внезапной. Ученые рассказывают, что по мере продвижения батискафа ко дну вода становилась все более мутной, а затем перед глазами ученых возникло непонятное облако. Затем его фрагменты начали принимать очертания, и первая мысль была о залежах камней — как вдруг оказалось, что «камни» передвигаются. Движение полчища членистоногих в тишине и во мгле на видео выглядит как сцена из фильма ужасов.
Еще одним новым знанием о пелагических красных крабах, помимо обнаружения еще одного места их обитания, стал факт об их социальных навыках. Прежде ученым ничего не было известно о стадном поведении этих ракообразных. И, наконец, не совсем понятна причина, по которой Pleuroncodes planipes оказались на глубине около 400 метров: им это также несвойственно. По одной из версий, потревоженная стая скрывалась от хищника.
Свои наблюдения океанологи изложили в журнале PeerJ. В их планы входит вернуться в эту часть Тихого океана уже для целенаправленного изучения пелагических красных крабов.
Узнайте, какие крабы похожи на зомби еще больше.