  • Видео: Огромная стая крабов в необычном месте
    Фото: William Roger Uzun/Wikipedia
  • Видео: Огромная стая крабов в необычном месте
    Фото: Sayamindu Dasgupta/Flickr.com
Природа

Видео: Огромная стая крабов в необычном месте

В 2016 году океанологи проводили исследования на морском дне у побережья Панамы — и сняли на видео огромную стаю красных крабов. Зрители сравнивают сцену с кадрами из фильмов про зомби.
Анастасия Баринова
15 июля 2018 в 11:50
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Ракообразные, замеченные неподалеку от панамского острова Койба, на глубине около 355−380 метров, относятся к виду пелагических красных крабов Pleuroncodes planipes.

Их обычный ареал — акватория Нижней Калифорнии. Так далеко на юге — у побережья Панамы — ранее их не встречали. Поиск крабов не входил в задачу экспедиции, и встреча оказалась внезапной. Ученые рассказывают, что по мере продвижения батискафа ко дну вода становилась все более мутной, а затем перед глазами ученых возникло непонятное облако. Затем его фрагменты начали принимать очертания, и первая мысль была о залежах камней — как вдруг оказалось, что «камни» передвигаются. Движение полчища членистоногих в тишине и во мгле на видео выглядит как сцена из фильма ужасов.


Еще одним новым знанием о пелагических красных крабах, помимо обнаружения еще одного места их обитания, стал факт об их социальных навыках. Прежде ученым ничего не было известно о стадном поведении этих ракообразных. И, наконец, не совсем понятна причина, по которой Pleuroncodes planipes оказались на глубине около 400 метров: им это также несвойственно. По одной из версий, потревоженная стая скрывалась от хищника.

Свои наблюдения океанологи изложили в журнале PeerJ. В их планы входит вернуться в эту часть Тихого океана уже для целенаправленного изучения пелагических красных крабов.

Узнайте, какие крабы похожи на зомби еще больше.

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