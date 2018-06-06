  • Кто такие бинтуронги и почему они пахнут попкорном
    Фото: jinterwas/Flickr.com
  • Кто такие бинтуронги и почему они пахнут попкорном
    Фото: gautsch/Flickr.com
  • Кто такие бинтуронги и почему они пахнут попкорном
    Фото: Bart Van den Bosch/Wikipedia
  • Кто такие бинтуронги и почему они пахнут попкорном
    Фото: Tim Strater/Flickr.com
  • Кто такие бинтуронги и почему они пахнут попкорном
    Фото: istolethetv/Flickr.com
Природа

Кто такие бинтуронги и почему они пахнут попкорном

Необычные обитатели Юго-Восточной Азии, бинтуронги, выделяют запах попкорна. Ученые попытались найти ответ на вопрос, как и зачем это происходит.
Анастасия Баринова
6 июня 2018 в 16:36
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В густых тропических лесах Юго-Восточной Азии обитает животное, которое ранее причисляли к семейству енотовых из-за внешнего сходства. А строение тела и манера передвижения позволили дать ему прозвище «кошачий медведь». Впоследствии ученые все же разобрались и выделили этих млекопитающее семейства виверровых в отдельный вид — бинтуронг (Arctictis binturong). Бинтуронги — немного неуклюжие и коротконогие животные с жесткой темной шерстью. Длина их тела составляет от 61 до 96 см, и еще столько же приходится на хвост. В среднем масса бинтуронгов — около 14 кг. Эти хищники живут в основном на деревьях и активны по ночам. Их движения медленные и осторожные, они не прыгают, однако умеют с помощью хватательного хвоста хорошо лазать. Главной едой бинтуронгов являются фрукты, но они также охотятся на небольших птиц, грабят их гнезда, едят рыбу и даже падаль.

Человеку бинтуронги вреда не причиняют: заходя в дом, они в первую очередь ищут там остатки пищи. Бинтуронгов можно держать в качестве домашних животных: они легко идут на контакт и приручаются, однако распространения эта практика не получила: бинтуронгу свойственно обильное бесконтрольное мочеиспускание. При этом выделяется странный нетипичный запах, напоминающий запах попкорна.

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