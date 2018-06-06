Кто такие бинтуронги и почему они пахнут попкорном
В густых тропических лесах Юго-Восточной Азии обитает животное, которое ранее причисляли к семейству енотовых из-за внешнего сходства. А строение тела и манера передвижения позволили дать ему прозвище «кошачий медведь». Впоследствии ученые все же разобрались и выделили этих млекопитающее семейства виверровых в отдельный вид — бинтуронг (Arctictis binturong). Бинтуронги — немного неуклюжие и коротконогие животные с жесткой темной шерстью. Длина их тела составляет от 61 до 96 см, и еще столько же приходится на хвост. В среднем масса бинтуронгов — около 14 кг. Эти хищники живут в основном на деревьях и активны по ночам. Их движения медленные и осторожные, они не прыгают, однако умеют с помощью хватательного хвоста хорошо лазать. Главной едой бинтуронгов являются фрукты, но они также охотятся на небольших птиц, грабят их гнезда, едят рыбу и даже падаль.
Человеку бинтуронги вреда не причиняют: заходя в дом, они в первую очередь ищут там остатки пищи. Бинтуронгов можно держать в качестве домашних животных: они легко идут на контакт и приручаются, однако распространения эта практика не получила: бинтуронгу свойственно обильное бесконтрольное мочеиспускание. При этом выделяется странный нетипичный запах, напоминающий запах попкорна.
Ученые решили выяснить причину его возникновения. Ранее специалисты искали особые соединения в секрециях из пахучей железы под хвостом животного, но ничего найдено не было. Теперь был применен новый подход. Биологи из Университета Дьюка в США собрали 33 образца мочи у бинтуронгов, обитающих в природном парке штата Северная Каролина. По результатам исследования они выпустили статью, которая будет опубликована в журнале Naturwissenschafte; вкратце об открытии рассказывает Huffington Post.
Метод газовой хроматографии-массовой спектрометрии позволил обнаружить в моче 29 химических соединений. Одно из них, 2-ацетил-1-пирролин (2-AP), оказалось тем же самым веществом, который придает характерный аромат попкорну. 2-AP формируется в организме бинтуронгов безо всякой связи с рационом их питания: оно производится в тот момент, когда моча животных вступает в контакт с бактериями и другими микроорганизмами, живущими на их коже, в мехе или кишечнике.
Кроме того, выяснилось, что соединение присутствовало у каждого бинтуронга в относительно высокой концентрации, при этом самцы вырабатывают его больше, чем самки. Ученые сделали вывод, что с помощью сильного запаха звери метят территорию, а различная концентрация позволяет им сообщать половую принадлежность особи. В пользу этого говорит также тот факт, что бинтуронги не просто опорожняют мочевой пузырь, но затем размазывают жидкость с помощью своего длинного хвоста на максимально большое расстояние.
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