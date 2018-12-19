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Видео: одно из Великих озер покрывается льдом
Из-за климатических изменений на планете увидеть подобное можно все реже.
Анастасия Баринова
19 декабря 2018 в 00:02
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Видео было снято позапозапрошлой зимой на озере Верхнем (Lake Superior) – самом крупном и глубоком в системе Великих озер. Оно находится на границе Канады и США: с севера располагается канадская провинция Онтарио, на западе и юге — американские штаты Миннесота, Висконсин и Мичиган.
Температура центральной части озера даже летом не превышает +4 °C, а зимой не замерзает из-за штормов. Прибрежная зона покрыта льдом в среднем с начала декабря по конец апреля. Однако прошлая осень и начало зимы в регионе были слишком теплыми, и Верхнее долго не замерзало. Когда, наконец, и сюда пришли холода, фотографы группы RadiantSpirit сняли видео, показывающее движение ледяных щитов по поверхности озера. В некоторых местах съемка для большей наглядности ускорена.
Смотрите также, как цветут Великие озера.
Температура центральной части озера даже летом не превышает +4 °C, а зимой не замерзает из-за штормов. Прибрежная зона покрыта льдом в среднем с начала декабря по конец апреля. Однако прошлая осень и начало зимы в регионе были слишком теплыми, и Верхнее долго не замерзало. Когда, наконец, и сюда пришли холода, фотографы группы RadiantSpirit сняли видео, показывающее движение ледяных щитов по поверхности озера. В некоторых местах съемка для большей наглядности ускорена.
Смотрите также, как цветут Великие озера.