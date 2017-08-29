Глобальное потепление: кто выживет?

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БЕЛОЛОБЫЙ ЛЕМУРВ ближайшие 70 лет из-за изменения климата лемуровые приматы Мадагаскара могут потерять до 60 процентов территории обитания. Что ж, если бы климат был единственной их проблемой, у белолобых лемуров еще оставался бы шанс выжить — в конце концов, климатические изменения не лишат их равнинных и горных угодий. Но есть угрозы пострашнее: подсечно-огневое земледелие и растущее «людское поголовье».
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БЕНГАЛЬСКИЙ ТИГРДиких бенгальских тигров день ото дня все меньше — осталось не более трех тысяч особей. Так, этим животным становится труднее выживать в мангровых лесах Сундарбана, главного заповедника Бангладеш. Результаты исследования, проведенного Всемирным фондом дикой природы, неутешительны: если море, как и предупреждали ученые, действительно повысится на 27−28 сантиметров по сравнению с уровнем 2000 года, тигры лишатся основных мест обитания в регионе. Новости из Бутана более отрадные: леса расчищаются, и тигры охотно перебираются в глубь страны, на земли северных природных парков, в долины главных рек. К сожалению, при этом они сгонят с мест или как минимум потеснят тамошних снежных барсов.
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АНТАРКТИЧЕСКИЙ ПИНГВИНПобеда обернулась поражением: антарктические пингвины предпочитают открытое море, и в течение последних пяти десятков лет, когда льды Антарктики стремительно таяли, популяция не менее стремительно росла. Но началась другая цепная реакция: увеличение потока ультрафиолетового излучения губит водоросли, которыми питается криль, составляющий основу рациона пингвинов, и не только их: птицам приходится делить добычу с восстановившейся популяцией китов.
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КЕНГУРОВЫЙ ПРЫГУН МЕРРИАМАЭтим ребятам все нипочем. На Юго-Западе США и в Мексике кенгуровые прыгуны свыклись с засушливыми условиями, жары они не боятся. Размножаются грызуны быстро, в еде неприхотливы — их рацион составляют всевозможные зерновые и, если повезет, насекомые. Прыгуны не будут особенно страдать, если какие-то виды растений или насекомых не выживут в жару: замена найдется легко.
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СЕВЕРНЫЙ ОЛЕНЬПотерявший часть ареала, этот северный олень может столкнуться еще с одной проблемой: нехваткой пищи. Снег и ледяной дождь покрывают коркой лишайник — основу зимнего оленьего рациона, — делая его труднодоступным для животных. Летом же участившиеся засухи провоцируют пожары, которые уничтожают лишайники — а те восстанавливаются очень медленно.
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АМЕРИКАНСКАЯ ЛЯГУШКА-БЫКУроженка Северной Америки, прожорливый хищник, жесткий конкурент и переносчик специфических для земноводных заболеваний, американская лягушка проторила себе дорогу на другие континенты, начав с Южной Америки. Это наихудший (в смысле самый успешный) инвазивный вид на планете. Изменение климата попридержит ее кое-где, но многие зоны, отличающиеся биоразнообразием, станут еще радушнее к лягушке-быку. А значит, она продолжит свой завоевательный поход, не щадя «местных жителей».
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БОЛЬШЕГОЛОВЫЙ ГОЛЕЦПо мнению биологов, в Скалистых горах ареал этой рыбы, предпочитающей холодную воду высокогорных рек, в ближайшие 70 лет может сократиться на 50 процентов. Впрочем, даже при сильном потеплении вода в верховьях останется достаточно прохладной, чтобы популяция была устойчива и могла противостоять вторжениям чужаков. Но лишь при условии, что удастся сохранить привычные нерестилища.
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КАЛИФОРНИЙСКАЯ ВИЛОРОГАЯ АНТИЛОПАНекоторые дикие вилороги благодаря защитным мерам прибавили в численности, но этот подвид, обитающий исключительно в Нижней Калифорнии, остается на грани вымирания. Всего на полуострове живет меньше сотни особей, включая тех, что содержатся в неволе. Копытные приспособились к жизни в пустыне, но дальнейшее потепление и сокращение осадков повлияют на их рацион — как зимний, так и летний.
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ОЧКОВАЯ ГАГА«Особые требования» делают этих северных уток уязвимыми. Зимой птицы собираются на маленьких, холодных, но богатых пищей незамерзающих участках Берингова моря, чтобы ловить моллюсков и других морских обитателей. Увы, с таянием льдов ареал очковой гаги меняется, а доступ к пище на зимовках затрудняется. Происходящие на берегу изменения уже заставили уток выбирать для размножения тундровые болота.
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ПЕСТРЫЙ УЛИТПеред вами вид с высокоразвитыми адаптивными возможностями. Национальное Одюбоновское общество, природоохранная организация, занимающаяся, в частности, изучением пернатых, сообщает, что в ходе Рождественского учета птиц было зафиксировано множество этих куликов, особенно на юге США. В некоторых регионах площади, пригодные для проживания пестрых улитов, может стать вдвое больше, но неизвестно, пожелают ли кулики воспользоваться новыми «угодьями», к тому же летние месяцы могут стать для этих птиц слишком жаркими.
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ПЕСЕЦПо мере оттаивания тундры эти любители снежных просторов будут находить все меньше тюленьих туш, недоеденных белыми медведями, и все меньше леммингов, пики численности которых приходятся на годы с холодными зимами. Кроме того, песцы, которых часто называют полярными лисицами, могут столкнуться с конкуренцией со стороны лисиц обыкновенных, рыжих, — отличные приспособленцы, те уверенно продвигаются на север.
Глобальное потепление: кто выживет?
Климат изменчив — так устроена природа. Но сегодня он меняется настолько стремительно и необратимо, что вместе с ним меняются и море, и суша, и практически все формы жизни. «Всегда найдутся немногие счастливчики, которые будут процветать в новых условиях, — говорит биолог, специалист по охране природы из Университета Джорджа Мейсона, член Национального географического общества Томас Лавджой. — Но абсолютное большинство сильно пострадает, если вообще уцелеет». В ближайшие десятилетия нас ждут сильные засухи, увеличение периодов миграции и размножения у животных, изменение пищевого разнообразия, появление новых болезней, стремительное таяние льдов, повышение уровня моря. И каждое изменение рождает череду новых — «круги по воде» расходятся все дальше. Кому-то перемены пошли на пользу: более продолжительная и щедрая весна, смягчившийся «домашний» климат, позволивший отказаться от сезонной миграции (а миграция для животного — всегда стресс). Но если тенденция к повышению температур сохранится, сегодняшний выигрыш может обернуться поражением.
Мы должны выявить и защитить ключевые популяции. Защитить прежде всего от вмешательства человека.
«Этот процесс не повернуть вспять, — говорит Джеймс Уотсон, руководитель программы «Глобальное изменение климата» Общества сохранения диких животных, — нас ждут большие перемены». Виды, наслаждавшиеся стабильным климатом последние 10 тысяч лет, сегодня проходят беспрецедентную проверку на прочность.
Кто из живых существ хорошо адаптируется к стремительно меняющемуся миру? Те, кто наделен разнообразными генами и способностью быстро размножаться (а значит, быстрее «вводить в оборот» полезные в данной конкретной ситуации гены). Те, кто способен добраться до нового подходящего местожительства — при условии, что таковое существует. Словом, конкурентоспособные — а часто и инвазивные — виды. Сорняки. Читать далее
А кому наверняка придется туго? «Узким специалистам», требующим строго определенных климатических условий. Небольшим и разрозненным из-за недружественного рельефа местности популяциям. Животным, вынужденным соперничать с человеком. Сообществам, которые не могут похвастаться генетическим разнообразием. Обитателям высокогорий и островов, а также всем тем, кто так или иначе связан с жизнью кораллов. Наконец, тем, кому необходимы льды.
Сегодня работать надо по двум направлениям: минимизировать урон и позаботиться о том, чему урон пока не нанесен. «Мы должны выявить и защитить ключевые популяции, — говорит Уотсон. — Защитить прежде всего от вмешательства человека».