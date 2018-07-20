«Между нами, девочками». Kак летучие мыши делятся выпитой кровью
Тот факт, что представители семейства вампировые отряда рукокрылых (Desmodontinae) могут делиться выпитой кровью, был открыт еще в 80-е годы прошлого века. Эти животные не способны голодать более двух суток подряд, но найти подходящую жертву получается не всегда.
В случае успеха к ранке на теле жертвы выстраивается целая «очередь» летучих мышей. Помогает и своеобразное «переливание» крови, когда одна летучая мышь кормит другую изо рта в рот. При этом у вампировых хорошая память: они запоминают, кто кормил их ранее, и в дальнейшем игнорируют тех, кто отказался поделиться пищей.
Эти особенности поведения исследовали специалисты Смитсоновского института тропических исследований в Панаме (вот их публикация 2015 года).Они установили камеры ночного видения в районах обитания крупных колоний летучих мышей, называемых большими кровососами (Desmodus rotundus). Время от времени ученые также моделировали различные «пищевые сценарии», обеспечивая летучих мышей обильной трапезой или, напротив, создавая условия для временного голодания.
Результаты научной работы подтвердили известные ранее выводы: кровососы обладают отличной памятью; они помнят, кто накормил их самих и в следующий раз именно эти особи будут в первых рядах получателей. Они также не забывают тех, кто отказался поделиться, и тем больше не достанется кровь, собранная «донором».
На основании сотен зафиксированных случаев выяснилось, что выпитой кровью делятся только женские особи и исключительно с себе подобными. Самцы из этой социальной цепочки исключены. Это может объясняться приоритетной ролью самок: именно им предстоит вынашивать и кормить детенышей. По мнению ученых, данная модель социального поведения выработалась для того, чтобы популяции могли выжить в трудные времена. При этом преимущество получают особи, склонные к альтруизму.
Вампировые от других летучих мышей отличаются не только особенностями своего питания. Ученые называют их самыми высокоразвитыми представителями отряда рукокрылых. Например, они заботятся о своих детенышах около 9 месяцев, тогда как остальные виды летучих мышей готовы к самостоятельной жизни уже в возрасте месяца. У них значительно лучше развит слух, что необходимо для поиска жертвы; они имеют иммунитет к бешенству и даже умеют ловко ползать, что не свойственно летучим мышам, питающимся фруктами. Способность делиться добычей, притом избирательно — еще одна характеристика в этом ряду.
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