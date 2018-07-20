  • «Между нами, девочками». Kак летучие мыши делятся выпитой кровью
    Фото: Sandstein/Wikipedia
  • «Между нами, девочками». Kак летучие мыши делятся выпитой кровью
    Фото: Biodiversity Heritage Library/Flickr.com
  • «Между нами, девочками». Kак летучие мыши делятся выпитой кровью
    Фото: Mokele/Wikipedia
  • «Между нами, девочками». Kак летучие мыши делятся выпитой кровью
    Фото: WikedKentaur/Wikipedia
  • «Между нами, девочками». Kак летучие мыши делятся выпитой кровью
    Фото: diveofficer/Wikipedia
Природа

«Между нами, девочками». Kак летучие мыши делятся выпитой кровью

Летучим мышам свойственно делиться выпитой кровью с товарищами, которым не так повезло на охоте. Правда, есть одно «но».
Анастасия Баринова
20 июля 2018 в 19:41
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Тот факт, что представители семейства вампировые отряда рукокрылых (Desmodontinae) могут делиться выпитой кровью, был открыт еще в 80-е годы прошлого века. Эти животные не способны голодать более двух суток подряд, но найти подходящую жертву получается не всегда.

В случае успеха к ранке на теле жертвы выстраивается целая «очередь» летучих мышей. Помогает и своеобразное «переливание» крови, когда одна летучая мышь кормит другую изо рта в рот. При этом у вампировых хорошая память: они запоминают, кто кормил их ранее, и в дальнейшем игнорируют тех, кто отказался поделиться пищей.

Эти особенности поведения исследовали специалисты Смитсоновского института тропических исследований в Панаме (вот их публикация 2015 года).Они установили камеры ночного видения в районах обитания крупных колоний летучих мышей, называемых большими кровососами (Desmodus rotundus). Время от времени ученые также моделировали различные «пищевые сценарии», обеспечивая летучих мышей обильной трапезой или, напротив, создавая условия для временного голодания.

Результаты научной работы подтвердили известные ранее выводы: кровососы обладают отличной памятью; они помнят, кто накормил их самих и в следующий раз именно эти особи будут в первых рядах получателей. Они также не забывают тех, кто отказался поделиться, и тем больше не достанется кровь, собранная «донором».

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