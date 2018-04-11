  • Как в дырявом облаке рождается радуга
    Фото: AP/East News
  • Как в дырявом облаке рождается радуга
    Фото: AP/East News
Природа

Как в дырявом облаке рождается радуга

Облака с круговым разрывом, или «дырявые», возникают, когда часть облака падает, поддавшись силе тяжести. Чаще всего это происходит в результате локализованных осадков.
National Geographic Россия
11 апреля 2018 в 18:11
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Водяной пар, из которого состоит облако, кристаллизуется до состояния льда при температуре -40°C под действием холодных воздушных потоков, что становится причиной снегопада. В «дырявом облаке» температура опускается до таких значений только в небольшой части облака. Мелкие песчинки, преломляя свет, формируют радугу, а потом, поддавшись силе тяжести, падают, образуя радужную брешь.

В 2014 году такое явление могли наблюдать жители австралийского региона Джипсленд. А в 2015 году необычная радуга в облаке появилась в небе над австралийским городком Вотагги неподалеку от Мельбурна.

«Дырявые» облака могут также возникать из-за самолетов, так как температура в районе двигателей и над крыльями часто опускается ниже -40°C.

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