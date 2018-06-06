  • Что было раньше: дождь или грибы?
    Фото: Carlos Andres Reyes/Flickr.com
  • Что было раньше: дождь или грибы?
    Фото: The Man-Machine/Flickr.com
  • Что было раньше: дождь или грибы?
    Фото: Caroline Gagne/Flickr.com
  • Что было раньше: дождь или грибы?
    Фото: Red~Star/Flickr.com
  • Что было раньше: дождь или грибы?
    Фото: Jorick Homan/Flickr.com
Природа

Что было раньше: дождь или грибы?

Известно, что грибы хорошо растут после дождя. Как оказалось, сами грибы при этом оказывают непосредственное влияние на частоту и обильность осадков: к такому выводу пришли биологи из университета Майами.
Анастасия Баринова
6 июня 2018 в 19:07
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Размножение посредством спор свойственно многим видам грибов. У высших, а также у некоторых низших грибов образуются экзогенные споры, называемые конидиями (от древнегреческого слова κονία — пыль). Эти моноплоидные клетки формируются на вершинах или сбоку специальных гиф — конидиеносцев (у трубчатых и пластинчатых грибов — на стенках пластинок и трубочек). Они покрыты плотной оболочкой, поэтому довольно устойчивы. После того, как споры созрели, грибы «выстреливают» ими, а на значительные расстояния их переносят животные, птицы и воздушные потоки.

В рамках своего исследования американские ученые проследили механизм образования спор, зафиксировав в числе прочего процесс накопления в них влаги. Она необходима для поддержания жизнеспособности клеток. К тому времени, когда споры полностью сформировались, они, фактически, наполнены жидкостью. Однако на момент посева в них содержится значительно меньше влаги: она испаряется во время пути.

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Речь идет о миллиардах клеток, регулярно насыщающих атмосферу влагой — то есть о значительном объеме. Эта жидкость становится основой дождевых облаков, возвращаясь затем на землю в виде осадков. Таким образом был описан полный цикл круговорота в природе: леса хорошо растут в местности, где идут обильные дожди (ученые приводят в пример Амазонию), но именно они и являются источником ливней, позволяющих лесным массивам и их флоре продолжать свое существование.

Первые грибы появились на нашей планете более 500 миллионов лет назад и, очевидно, внесли свой вклад в формирование ее климата.

Узнайте о необычных грибах, растущих под водой, и о грибах-хищниках.

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