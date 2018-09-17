Как живет енот, считающий себя собакой
В 2014 году самка енота возрастом около месяца упала с дерева — но в тот же день получила новый дом и кличку Pumpkin (Памкин, то есть «Тыква»). Её нашла у себя на заднем дворе Роуз Кемп, живущая в Нассау на Багамских островах.
У малышки была сломана лапа, и Роуз вместе с дочерью Ларой Янг взяла животное на попечение. В семье Янг уже жили две собаки из приюта, и Тыква не только подружилась с ними, но и переняла их повадки. Енот сопровождает хозяйку и собак на прогулках и играет с ними, ничем по поведению не отличаясь от щенка. Лара характеризует его как очень веселое и сообразительное животное, по ее словам, Памкин даже научилась пользоваться туалетом.
Янг завела еноту страницы в социальных сетях, где день за днем публикуются кадры с милой питомицей. К настоящему времени количество поклонников Тыквы насчитывает полтора миллиона человек в Instagram и 135 тысяч на Facebook.
Вместе с тем, во многих странах мира и, в том числе, большинстве американских штатов, держать енотов в качестве домашних животных запрещено. Кроме того, это достаточно непростое занятие. Случай с Памкин, скорее, исключение: в большинстве своём еноты — весьма капризные животные.
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