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Гладь озера, расположенного высоко в Грайских Альпах, отражает заснеженные вершины Гран-Парадизо — старейшей заповедной зоны страны. Фото: Стефано Унтертинер
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В конце зимы снег сходит по скалистым склонам в долину Валсаваренче. На Гран-Парадизо лавины обрушиваются редко, однако в 2008 году оказались разрушены несколько домов в двух деревнях заповедника. Фото: Стефано Унтертинер
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Окруженный свитой первый король объединенной Италии Виктор Эммануил II отдыхает во время охоты на горного козла. Фото: Луиджи Монтабоне, Коллекция Пьетро Пассеран д’Антрева
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Рыжая лисица, замаскировавшись в осеннем лесу, затаилась и ждет. Эти звери — приспособленцы: они готовы ловить рыбу, охотиться на кроликов, рыться в объедках пикника. Фото: Стефано Унтертинер
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Голое дерево и одинокая серна выделяются на фоне белоснежной долины Валсаваренче. Летом серны щиплют свежую траву, а зимой им приходится включать в рацион лишайники, кустарники и мох. Фото: Стефано Унтертинер
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За облаками проглядывает массив Гран-Парадизо, на фоне которого парит на потоках теплого воздуха желтоклювая альпийская галка. В парке обитает около сотни видов птиц. Фото: Стефано Унтертинер
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В парке есть что посмотреть в любое время года: весной самцы горного козла устраивают эффектные бои, скрещивая метровые рога. Фото: Стефано Унтертинер
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Весна — время, когда приносят потомство высокогорные cерны, сейчас в Гран-Парадизо их насчитывается около 8000. Фото: Стефано Унтертинер
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Зима — красно-бурый горностай облачается в белоснежный наряд. Фото: Стефано Унтертинер
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Летняя ночь опускается на альпийский луг, покрытый яркими цветами. В шумной современной стране на перенаселенном континенте нетронутый ландшафт Гран-Парадизо — территория покоя. Фото: Стефано Унтертинер
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На замерзшем лугу в долине Аоста две рыжих лисицы встали мордой к морде и ощерили зубы — так лисьи приветствуют и друзей, и врагов. Большую часть года эти животные проводят в одиночестве, но ранней зимой, за пару недель до начала брачного сезона, такие «фокстроты» становятся все более частыми. Фото: Стефано Унтертинер
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В долине Конье ледник Скорби спускается с массива Гран-Парадизо высотой в 4061 м. Все 59 ледников национального парка Гран-Парадизо постепенно отступали со времен последнего ледникового периода. Теперь из-за глобального потепления они стали стремительно таять. Фото: Стефано Унтертинер
Гран-Парадизо: между небом и землей
Летним утром в Дегиозе — маленькой деревушке на севере Италии — пятеро седовласых мужчин оживленно беседуют за капучино в маленькой кофейне. Но обсуждают они не спорт и не политику. «Три гнезда! » — восклицает один из них. Приятели кивают: «Три гнезда на одном километре! Поразительно! ». Речь идет о новых соседях. Пара бородачей, ягнятников, которые было совсем исчезли сто лет назад, теперь вот — о, чудо — поселились рядом с двумя парами беркутов. Возвращение этого вида и то, что главные хищные птицы живут так близко друг к другу, на первый взгляд вещи невозможные. Но для национального парка Гран-Парадизо, где дикая природа давно существует в гармонии с цивилизацией, это дело обычное.
Гран-Парадизо, раскинушийся на 71 гектаре земли от Валле-д'Аосты до Пьемонта, — старейший национальный парк Италии: он был основан без малого сотню лет назад, в 1922-м. Вместе с Вануаз, прилегающим к нему национальным парком Франции, Гран-Парадизо образует одну из крупнейших заповедных зон Западной Европы.
Всего в часе езды от Турина шоссе превращается в петли серпантина, круто поднимаясь к покрытым снегом вершинам Грайских Альп, альпийским лугам, лиственничным долинам, изрезанным реками и ледниками. Мы на месте. Звук падающей воды, сосновый дух. Парк, который итальянцы, как явствует из его названия, называют Большим Раем (к слову, два последних папы римских не раз проводили здесь свой отпуск), весь в цвету почти круглый год. Здесь, в 13 городках парковой зоны, живут 8400 человек, деля территорию с 50 видами млекопитающих, сотнями разных птиц и почти тысячей разновидностей растений. Да, еще в рай допущены 1,8 миллиона туристов в год.
Сегодня Гран-Парадизо не только природоохранная территория, но и центр научных исследований и изучения культурного наследия. А начиналось все когда-то с одного-единственного животного — горного козла. «Если бы не это грациозное существо, — поясняет Пьетро Пассеран д’Антрев, — не было бы и Большого Рая». Читать далее
Словом, дорожки расчистили, построили охотничьи домики, и местные деревни оказались на заповедной территории. Егерями наняли охотников и браконьеров. А жителям стали приплачивать за организацию ежегодной королевской охоты. В 1900 году, к тому моменту, когда к власти пришел Виктор Эммануил III, популяция Capra ibex выросла до 2000. Вскоре Европу охватила война, и новому королю стало не до охоты. В 1920-м он подарил заповедник государству. Через два года эта местность получила статус национального парка.
Сегодня местная экономика ориентирована на экотуризм, а заповедную территорию, расположенную в пяти долинах, регулярно патрулируют 58 егерей. В час, когда солнце плавит последние клочья тумана, один из работников лесной охраны пробирается по узкой тропке из поросшей сосной долины Валсаваренче к заваленному валунами плато Ниволе. Наш проводник — егерь Джованни Бракотто, неуклюжий человек с печальным лицом, останавливается в ущелье, чтобы показать развалины каменных хлевов, разбросанные по склонам гор и пастбищам. «Сто лет назад, — говорит он, — основой экономики здесь было сельское хозяйство. Но с тех пор многое изменилось».
Егеря работают от зари до зари — летом по 14 часов в сутки. Они следят за состоянием туристских троп и наблюдают за 59 ледниками, которые, к сожалению, постоянно уменьшаются. Кроме того, егеря присматривают за дикими животными, используя современные технические средства — GPS, планшеты, телескопы и тепловизоры. Бракотто и его команда помогают ученым метить горного козла и серну, еще одну обитательницу здешних мест. В сентябре 2014 года они насчитали всего 2772 козла: по сравнению с 5000 в 1993-м — катастрофически мало.
…Начинает смеркаться, и биолог Ашаз фон Гарденберг опускает бинокль. Сегодня по плану — взвешивание Capra ibex. Днем несколько групп животных — по 4−5 в каждой — пересекли плато и двинулись в горы, на пастбища. Однако вечером они не пришли к соляному лизунцу, который Гарденберг специально разместил рядом с электронными весами. «Не представляю, где они могут быть», — бормочет он.
Этого никто не знает — как и того, почему поголовье стало сокращаться, хотя предположений много. Вот и у фон Гарденберга их сразу два. Первое: сейчас размножаются в основном немолодые самки, которые производят менее жизнеспособное потомство. Второе: виновато изменение климата — раньше самая лучшая трава была здесь в середине лета, то есть как раз в то время, когда появляются на свет детеныши горного козла. Теперь же с таянием ледников и общим потеплением трава вырастает раньше, а к рождению малышей перестаивает — козлятам она вовсе не годится, а молоко у коз становится хуже. В результате у нового поколения мало шансов прожить достаточно долго, чтобы завести потомство.
Фон Гарденберг надеется, что приблизиться к решению проблемы поможет анализ спутниковых данных, отображающих, что призошло с растительностью альпийских лугов за 30 лет. Но так или иначе, получается, что за три десятка лет для Capra ibex изменилось многое, едва ли не больше, чем за несколько тысячелетий — именно столько они живут в этой части Европы. И тому есть доказательства. В южном регионе, прибрежной Апулии, если смотреть на карту, на каблучке «сапога», в конце прошлого века были найдены ископаемые остатки, которые подтверждают: горные козлы жили на территории современной Италии с глубокой древности. Это же доказывает содержимое желудка Отци, хорошо сохранившейся и обнаруженной здесь итальянцами в 1991 году мумии человека, умершего 5300 лет назад. Анализ ДНК показал, что частью его последней трапезы было мясо горного козла.
Еще здесь живут волки. В 2007-м, через сто лет после истребления этого вида на заповедной территории, в долине Аоста появилась стая — семь взрослых особей. Неудивительно, что, когда у нескольких пастухов пропали овцы, в этом обвинили волков. Не прошло и пяти лет, как стая исчезла. «Возможно, их застрелили», — предполагает фон Гарденберг. Но вскоре появилась новая пара, на этот раз уже в долине Соана. А прошлой осенью волчьих пар стало по меньшей мере пять.
Бруно Бассано, ветеринар и научный руководитель заповедника, говорит, что волки — это благо: они уничтожают лис и диких кабанов, поддерживая экологическое равновесие. Но это мнение специалиста. Что касается местных жителей, они относятся к волкам по-разному. Некоторые считают этих зверей серьезной угрозой для домашнего скота. Другие рядом с копченым окороком с удовольствием выкладывают на продажу футболки с забавными волчьими мордами.
Есть и те, кто настроен на добрососедские отношения. Ясным июльским утром в долине Валсаваренче местная жительница Анна Ротелла и ее муж Клаудио, подоив десятки белых овец и коз, переводят стадо через бурную речку Савара, туда, где растет хорошая трава.
«Только невежды боятся волка, — говорит Анна. — Опытные фермеры и пастухи знают, что он не злой. Просто голодный, вот и все».
Члены семьи Лонго, живущей по соседству, — Беппе, Лина и их взрослый сын со своей девушкой Лицией — тоже говорят, что волки их не беспокоят. Лонго живут в каменном домике на сваях в окружении изумрудных склонов, прорезанных водопадами и следами от снежных лавин. Как и сотни лет назад, все здесь делается вручную. Единственная уступка современной жизни — мобильный телефон.
Под кудахтанье кур и позвякиванье колокольчиков на шеях коров Беппе и Клаудио вынимают из видавшего виды железного котла, в котором кипит парное молоко, шесть кругов сыра. Лина зачерпывает из старой маслобойки увесистые куски масла и формирует из них прямоугольные кирпичики. Лиция стирает белье в корыте, используя лишь щетку, пемзу и воду.
Остальные десять семей в долине тоже живут по старинке. Правда, некоторым фермерам приходится совсем плохо: дохода, который они получают от продажи на рынке молочных продуктов, едва хватает, чтобы как-то сводить концы с концами — львиную долю съедает аренда.
И все же, по словам Лины, такой образ жизни бесценен, потому что он вечен.