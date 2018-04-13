  • Гран-Парадизо: между небом и землей
    Гладь озера, расположенного высоко в Грайских Альпах, отражает заснеженные вершины Гран-Парадизо — старейшей заповедной зоны страны. Фото: Стефано Унтертинер
  • Гран-Парадизо: между небом и землей
    В конце зимы снег сходит по скалистым склонам в долину Валсаваренче. На Гран-Парадизо лавины обрушиваются редко, однако в 2008 году оказались разрушены несколько домов в двух деревнях заповедника. Фото: Стефано Унтертинер
  • Гран-Парадизо: между небом и землей
    Окруженный свитой первый король объединенной Италии Виктор Эммануил II отдыхает во время охоты на горного козла. Фото: Луиджи Монтабоне, Коллекция Пьетро Пассеран д’Антрева
  • Гран-Парадизо: между небом и землей
    Рыжая лисица, замаскировавшись в осеннем лесу, затаилась и ждет. Эти звери — приспособленцы: они готовы ловить рыбу, охотиться на кроликов, рыться в объедках пикника. Фото: Стефано Унтертинер
  • Гран-Парадизо: между небом и землей
    Голое дерево и одинокая серна выделяются на фоне белоснежной долины Валсаваренче. Летом серны щиплют свежую траву, а зимой им приходится включать в рацион лишайники, кустарники и мох. Фото: Стефано Унтертинер
  • Гран-Парадизо: между небом и землей
    За облаками проглядывает массив Гран-Парадизо, на фоне которого парит на потоках теплого воздуха желтоклювая альпийская галка. В парке обитает около сотни видов птиц. Фото: Стефано Унтертинер
  • Гран-Парадизо: между небом и землей
    В парке есть что посмотреть в любое время года: весной самцы горного козла устраивают эффектные бои, скрещивая метровые рога. Фото: Стефано Унтертинер
  • Гран-Парадизо: между небом и землей
    Весна — время, когда приносят потомство высокогорные cерны, сейчас в Гран-Парадизо их насчитывается около 8000. Фото: Стефано Унтертинер
  • Гран-Парадизо: между небом и землей
    Зима — красно-бурый горностай облачается в белоснежный наряд. Фото: Стефано Унтертинер
  • Гран-Парадизо: между небом и землей
    Летняя ночь опускается на альпийский луг, покрытый яркими цветами. В шумной современной стране на перенаселенном континенте нетронутый ландшафт Гран-Парадизо — территория покоя. Фото: Стефано Унтертинер
  • Гран-Парадизо: между небом и землей
    На замерзшем лугу в долине Аоста две рыжих лисицы встали мордой к морде и ощерили зубы — так лисьи приветствуют и друзей, и врагов. Большую часть года эти животные проводят в одиночестве, но ранней зимой, за пару недель до начала брачного сезона, такие «фокстроты» становятся все более частыми. Фото: Стефано Унтертинер
  • Гран-Парадизо: между небом и землей
    В долине Конье ледник Скорби спускается с массива Гран-Парадизо высотой в 4061 м. Все 59 ледников национального парка Гран-Парадизо постепенно отступали со времен последнего ледникового периода. Теперь из-за глобального потепления они стали стремительно таять. Фото: Стефано Унтертинер
Природа

Гран-Парадизо: между небом и землей

В национальном парке Гран-Парадизо — бывших королевских охотничьих угодьях — сохранилась первозданная природа Италии.
Текст: Джереми Берлин Фотографии: Стефано Унтертинер
13 апреля 2018 в 20:39
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Летним утром в Дегиозе — маленькой деревушке на севере Италии — пятеро седовласых мужчин оживленно беседуют за капучино в маленькой кофейне. Но обсуждают они не спорт и не политику. «Три гнезда! » — восклицает один из них. Приятели кивают: «Три гнезда на одном километре! Поразительно! ». Речь идет о новых соседях. Пара бородачей, ягнятников, которые было совсем исчезли сто лет назад, теперь вот — о, чудо — поселились рядом с двумя парами беркутов. Возвращение этого вида и то, что главные хищные птицы живут так близко друг к другу, на первый взгляд вещи невозможные. Но для национального парка Гран-Парадизо, где дикая природа давно существует в гармонии с цивилизацией, это дело обычное.

Гран-Парадизо, раскинушийся на 71 гектаре земли от Валле-д'Аосты до Пьемонта, — старейший национальный парк Италии: он был основан без малого сотню лет назад, в 1922-м. Вместе с Вануаз, прилегающим к нему национальным парком Франции, Гран-Парадизо образует одну из крупнейших заповедных зон Западной Европы.

Всего в часе езды от Турина шоссе превращается в петли серпантина, круто поднимаясь к покрытым снегом вершинам Грайских Альп, альпийским лугам, лиственничным долинам, изрезанным реками и ледниками. Мы на месте. Звук падающей воды, сосновый дух. Парк, который итальянцы, как явствует из его названия, называют Большим Раем (к слову, два последних папы римских не раз проводили здесь свой отпуск), весь в цвету почти круглый год. Здесь, в 13 городках парковой зоны, живут 8400 человек, деля территорию с 50 видами млекопитающих, сотнями разных птиц и почти тысячей разновидностей растений. Да, еще в рай допущены 1,8 миллиона туристов в год.

Сегодня Гран-Парадизо не только природоохранная территория, но и центр научных исследований и изучения культурного наследия. А начиналось все когда-то с одного-единственного животного — горного козла. «Если бы не это грациозное существо, — поясняет Пьетро Пассеран д’Антрев, — не было бы и Большого Рая». Читать далее

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Статья опубликована в журнале National Geographic (№137, февраль 2015).
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