Ловушка для клопов
Исследованием занимались специалисты из канадского Университета Саймона Фрейзера. В этой стране, как и во многих других, клопы стали настоящим бедствием: они обитают не только в ветхих зданиях и бедных кварталах, но и в фешенебельных отелях, и в недавно построенных городских домах. При этом современная наука до сих пор не располагает по-настоящему эффективными и одновременно легкими способами борьбы с кровососущими насекомыми.
Существует ряд инсектицидов, оказывающих на клопов кратковременное воздействие, однако уже следующие популяции насекомых вырабатывают к ним иммунитет. Полное уничтожение клопов и их яиц достигается высокими (не ниже +48°С) температурами в зараженном помещении, но это не исключает возникновения там новых очагов позднее. Работая над поставленной задачей, канадские ученые планировали создать ловушку, которая отвлечет клопов от человеческого тела. В ходе эксперимента биолог Регина Грейс в течение двух лет подвергала себя укусам клопов, а научная команда, в состав которой входил и ее муж Герхард Грейс, анализировала, что именно является для клопов аттрактантом — природным или синтетическим веществом, привлекающим животных.
За время работы биолог-экспериментатор получила более 180 тысяч укусов и в результате сама практически выработала иммунитет: в то время, как у обычного человека укусы клопов вызывают сильный и болезненный зуд, Регина отделывается лишь незначительным покраснением кожи. Ее коллегам же удалось разработать формулу препарата, действующего для клопов приманкой.
Как оказалось, даже сытые клопы находят гистамин — биогенное соединение, образующееся в организме человека, — привлекательным. Однако для ловушки требовалось не только выманивать насекомых из их укрытий, но и задерживать их надолго. После нескольких месяцев дополнительной работы ученые нашли еще три химических соединения, которые в сочетании с гистамином оказывают на клопов поистине магическое влияние: те концентрируются в одном месте, что позволяет без труда их уничтожить.
Ловушка была успешно протестирована в одной из квартир Ванкувера, кишащей клопами. После серии дополнительных тестов в 2015 году изобретение поступило в массовую продажу.