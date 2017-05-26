  • Снежный барс: легенда гор
    Беременная самка снежного барса по кличке Эме попала в объектив фотографа в Гобийском Алтае (Монголия). Всего в Монголии обитает как минимум пять сотен снежных барсов. Фото: Валерий Малеев
  • Снежный барс: легенда гор
    Снежный барс не очень быстро бегает, но способен на сложные прыжки, как вертикальные, так и горизонтальные до пяти метров в длину. Фото: Валерий Малеев
  • Снежный барс: легенда гор
    Основная пища снежных барсов — горные козлы, или козероги. Кроме них ирбисы охотятся на кабаргу, зайцев, сусликов, сурков и даже на птиц. Известны случаи, когда ирбисы нападали на медведей. Фото: Валерий Малеев
  • Снежный барс: легенда гор
    Снежный барс — единственный из крупных кошек обитатель гор, предпочитает безлесные скалистые участки и высокогорные плато Центральной Азии. Фото: Валерий Малеев
  • Снежный барс: легенда гор
    Пятнистая шкура ирбиса — идеальный «камуфляж» для такой среды обитания. Фото: Валерий Малеев
  • Снежный барс: легенда гор
    Самый длинный среди всех других кошек хвост появился у ирбиса как приспособление к жизни высоко в горах: в морозы ирбис закрывает хвостом пасть и нос. Фото: Валерий Малеев
Природа

Снежный барс: легенда гор

В Монголии говорят, что увидеть снежного барса может только счастливый человек. В России сегодня поговорка справедлива как никогда: у нас осталось так мало этих животных, что встретить одного из них — действительно счастье.
Текст: Анастасия Мазнева
26 мая 2017 в 15:50
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В апреле 2013 года по Западному Саянскому хребту к устью одной из мелких горных речек, впадающих в Енисей, медленно спустилась самка снежного барса по кличке SL1. Она прошла по своему привычному маршруту к тропе козерогов. На середине пути SL1 остановилась напротив фотоловушки — одной из 40 скрытых камер, установленных в Саяно-Шушенском заповеднике на юге Красноярского края. Самка тяжело дышала, высунув язык. Ее шею сдавливала петля — оторванная «удавка», или «виселица», самый дешевый и жестокий капкан. В прошлом году на территории заповедника инспекторы сняли 120 тысяч таких петель — чаще всего браконьеры ставят их на кабаргу, но попадаются в них и барсы.

От петли на шее SL1 кровоточили гнойные раны. Самка была беременна. Через несколько месяцев в объективе той же фотоловушки она появилась не одна: за матерью по пятам следовали три котенка. Больная, уже умирающая SL1 все еще выкармливала котят молоком.

Через год мы с инженером заповедника Тамарой Алексеевной Макашовой подплываем на катере к устью той самой горной реки. Быстроходный катер останавливается, мы выпрыгиваем с кормы на скалы и ищем тропу копытных. Вверху по скалистому уступу быстро пробегают три молодых козерога — главная пища снежных барсов. За последние сутки козерогов мы встречаем уже в пятый раз, но о свидании со снежным барсом и мечтать не смеем. Проработав в заповеднике тридцать лет, Тамара Алексеевна ни разу не видела редкую кошку. Шансы случайно заметить барса в здешних горах равны нулю: шушенская группировка считается самой устойчивой в России, но и ее образуют не больше семи-восьми кошек, живущих на территории почти в тысячу квадратных километров. Единственная приносящая потомство самка, та самая SL1, не появлялась в фотоловушках уже год. Ее котята тоже бесследно исчезли: скорее всего, оставшись без матери, они погибли от голода.

  • Снежный барс: легенда гор
    Эме с трехмесячными котятами. Раз в два года в мае самка ирбиса приносит от двух до пяти котят, которые полтора года ходят за матерью по пятам. Фото: Валерий Малеев
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Статья опубликована в журнале National Geographic (№133, октябрь 2014).
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