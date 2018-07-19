  • Девять необычных грибов
    Красное вещество, сочащееся из гиднеллума Пека, имеет антикоагулянтные свойства, то есть препятствующие свёртыванию крови. Автор фото: Darvin DeShazer.
  • Девять необычных грибов
    Гриб Entoloma hochstetteri. Автор фото: Ian Dodd Kundabung.
  • Девять необычных грибов
    Решеточник красный. Автор фото: David Gough.
  • Девять необычных грибов
    Решеточники красные разного возраста.
  • Девять необычных грибов
    Ежевик гребенчатый.
  • Девять необычных грибов
    Phallus indusiatus. Автор фото: Susanne Sourell.
  • Девять необычных грибов
    Сигара дьявола в открытом и закрытом виде (на следующей фотографии). Автор фото: Tim Jones.
  • Девять необычных грибов
    Автор фото: Tim Jones.
  • Девять необычных грибов
    Лаковица аметистовая. Автор фото: H. Krisp.
  • Девять необычных грибов
    Aseroe rubra. Автор фото: Cas Liber.
  • Девять необычных грибов
    Нераскрывшийся Aseroe rubra. Автор фото: Alan Hunt.
  • Девять необычных грибов
    Головач гигантский. Автор фото: Magnus Manske.
  • Девять необычных грибов
    Старый экземпляр головача гигантского. Автор фото: Michael Gäbler.
Природа

Девять необычных грибов

В лесах разных стран мира гораздо больше грибов с необычным внешним видом, чем мы можем себе это представить. Предлагаем вам познакомиться с некоторыми из них.
Софья Демьянец
19 июля 2018 в 09:33
139019

1. Гиднеллум Пека (Hydnellum peckii). Этот гриб обычно встречается среди мхов под хвойными деревьями в Северной Америке и Европе. Молодые плодовые тела могут выделять ярко-красную жидкость, которая на белой шляпке выглядит, как кровь. Гиднеллум Пека иногда достигает 10,5 см в высоту, а также сращивается с находящимися поблизости грибами этого же вида, благодаря чему диаметр плодового тела постоянно меняется.

Изначально белая шляпка гриба с годами приобретает коричневато-серый цвет, и из неё перестает сочиться красное вещество. Несмотря на то что в Дании молодой гиднеллум Пека сравнивают с выпечкой, покрытой клубничным джемом, этот гриб несъедобен из-за своего чрезвычайно горького вкуса (хотя и не ядовит). Причем горечь сохраняется даже в высушенных грибах.

2. Entoloma hochstetteri. Этот вид характерен для Индии и Новой Зеландии. Небольшой синий гриб встречается в лесу среди мхов и опавших листьев. Его шляпка может достигать 4 см в диаметре и обычно имеет конусовидную форму. Съедобен этот гриб или нет, неизвестно. Однако многие представители рода Entoloma ядовиты. Кстати, E. hochstetteri изображен на обратной стороне банкноты ценностью $50, выпущенной Резервным банком Новой Зеландии в 1990 году.

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