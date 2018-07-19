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Красное вещество, сочащееся из гиднеллума Пека, имеет антикоагулянтные свойства, то есть препятствующие свёртыванию крови. Автор фото: Darvin DeShazer.
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Гриб Entoloma hochstetteri. Автор фото: Ian Dodd Kundabung.
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Решеточник красный. Автор фото: David Gough.
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Решеточники красные разного возраста.
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Ежевик гребенчатый.
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Phallus indusiatus. Автор фото: Susanne Sourell.
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Сигара дьявола в открытом и закрытом виде (на следующей фотографии). Автор фото: Tim Jones.
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Автор фото: Tim Jones.
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Лаковица аметистовая. Автор фото: H. Krisp.
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Aseroe rubra. Автор фото: Cas Liber.
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Нераскрывшийся Aseroe rubra. Автор фото: Alan Hunt.
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Головач гигантский. Автор фото: Magnus Manske.
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Старый экземпляр головача гигантского. Автор фото: Michael Gäbler.
Девять необычных грибов
1. Гиднеллум Пека (Hydnellum peckii). Этот гриб обычно встречается среди мхов под хвойными деревьями в Северной Америке и Европе. Молодые плодовые тела могут выделять ярко-красную жидкость, которая на белой шляпке выглядит, как кровь. Гиднеллум Пека иногда достигает 10,5 см в высоту, а также сращивается с находящимися поблизости грибами этого же вида, благодаря чему диаметр плодового тела постоянно меняется.
Изначально белая шляпка гриба с годами приобретает коричневато-серый цвет, и из неё перестает сочиться красное вещество. Несмотря на то что в Дании молодой гиднеллум Пека сравнивают с выпечкой, покрытой клубничным джемом, этот гриб несъедобен из-за своего чрезвычайно горького вкуса (хотя и не ядовит). Причем горечь сохраняется даже в высушенных грибах.
2. Entoloma hochstetteri. Этот вид характерен для Индии и Новой Зеландии. Небольшой синий гриб встречается в лесу среди мхов и опавших листьев. Его шляпка может достигать 4 см в диаметре и обычно имеет конусовидную форму. Съедобен этот гриб или нет, неизвестно. Однако многие представители рода Entoloma ядовиты. Кстати, E. hochstetteri изображен на обратной стороне банкноты ценностью $50, выпущенной Резервным банком Новой Зеландии в 1990 году.
3. Решеточник красный (Clathrus ruber). Его плодовое тело по форме напоминает полую сферу с сетчатой оболочкой. Этот гриб растет в травянистых местах и на опавших листьях почти по всему миру, включая Cеверную Африку, Азию, Австралию, а также Северную и Южную Америку. В начале своей жизни плодовое тело решеточника красного выглядит, как белое яйцо, и имеет тонкую мембрану, скрывающую сжатую решетчатую «сферу». А когда гриб вырастает, плодовое тело прорывает эту мембрану и начинает расширяться. Иногда гриб достигает 20 см в длину. Розовое или красное плодовое тело гриба покрыто оливково-зеленой спороносной слизью, которая называется глеба. Она имеет зловонный запах, напоминающий гниющее мясо, который привлекает насекомых, что помогает грибу распространять споры.
Хотя официально съедобность решеточника красного не была задокументирована, его неприятный запах обычно останавливает людей, желающих его попробовать. Тем не менее этот гриб съедобен, пока напоминает яйцо, и даже считается деликатесом в некоторых частях Европы и Азии, где гриб маринуют и продают как «дьявольские яйца». Однако когда гриб созревает, он может быть опасен для здоровья. Это показывает, например, доклад 1854 года, в котором описано отравление, вызванное решеточником красным. В нем говорится, что человек, съевший немного этого гриба, спустя шесть часов почувствовал болезненное напряжение нижнего желудка и судороги. Он не мог говорить и впал в состояние ступора, которое длилось 48 часов. Вернуть к нормальному состоянию человека удалось при помощи рвотного средства, молока, масла и успокаивающих боль компрессов.
4. Ежевик гребенчатый (Hericium erinaceus). Этот съедобный и даже лекарственный гриб распространен в Северной Америке, Европе и Азии. Он представляет собой группу мясистых игл (обычно более 1 см в длину), растущих вниз с лиственных деревьев, в частности с крупнолистного бука. Молодой ежевик гребенчатый можно употреблять в пищу. Он часто используется в китайской вегетарианской кухне, где заменяет свинину или баранину. Гриб выращивают в промышленных масштабах на бревнах и опилках, и его всегда можно найти во многих азиатских продуктовых магазинах.
5. Phallus indusiatus. Необычный гриб широко распространен в тропических лесах Африки, Австралии, Северной и Южной Америки, а также на юге Азии. Особенность ему придает тонкая ажурная «юбочка», или индузий, который растет из-под шляпки гриба, и нередко достает до земли. Зрелые плодовые тела P. indusiatus могут достигать 25 см в высоту. А колоколообразная шляпка гриба, как правило, покрыта зеленовато-коричневой слизью, содержащей споры. Это вещество привлекает мух и других насекомых, которые питаются спорами и распространяют их. Несмотря на схожий с поганкой внешний вид, гриб Phallus indusiatus съедобен. Он используется в китайской кухне и продается на азиатских рынках. Этот гриб богат белками и углеводами, а также содержит антиоксидантные свойства.
6. Сигара дьявола (Chorioactis Geaster). Этот редкий гриб, встречающийся лишь в некоторых местах Техаса и Японии, отличается своей необычной внешностью. Пока он не созрел, он напоминает темно-коричневую или черную сигару, благодаря чему и получил свое название. Однако в зрелости плодовое тело расщепляется на 4−7 «лучей», достигающих пяти миллиметров в длину, и становится похоже на раскрывшийся цветок. Причем раскрытие гриба сопровождается выпуском облака спор и характерным пыхтящим звуком. В Техасе и Японии сигару дьявола можно увидеть на пнях или корнях мертвых деревьев.
В Японии сигара дьявола включена в список исчезающих видов, поскольку естественная среда гриба сокращается в результате обезлесения. Сегодня ученые до сих пор не знают, почему этот гриб встречается только в Техасе и Японии. Однако в 2004 году было проведено научное исследование, которое позволило выяснить, что две популяции были разделены по крайней мере 19 миллионов лет назад. Это открытие исключает возможность того, что гриб был завезен в одно из мест человеком.
7. Лаковица аметистовая (Laccaria amethystina). Этот небольшой ярко окрашенный гриб встречается в лесах Европы, Азии, Центральной, Южной Америки, а также восточной части Северной Америки. Обычно он появляется в конце лета. Его яркий аметистовый цвет исчезает с течением времени, как изменяется и форма его шляпки (старый гриб имеет уплощенную шляпку). Подобно другим представителям рода Лаковица, этот вид съедобен, хотя и не очень вкусен.
8. Aseroe rubra. Этот довольно распространенный в мире гриб, особенно часто встречается в Австралии, а также на некоторых островах в Тихом океане. Его жизнь начинается, как у решеточника красного, — с яйцевидной структуры. Однако когда «морской анемон» прорывает белую мембрану, его плодовое тело начинает приобретать звездоподобный вид с 6−10 «лучами», достигающими трех с половиной сантиметров в длину. Верхняя часть гриба покрыта глебой.
9. Головач гигантский (Calvatia gigantea). Этот гриб из семейства шампиньоновых распространен по всей Европе и Северной Америке. Плодовые тела гигантских головачей могут достигать 70 см в диаметре, однако некоторые экземпляры вырастают до 150 см в диаметре и весят около 20 килограммов.
Плодовые тела этого вида развиваются в течение нескольких недель, а затем начинают разлагаться и гнить. В отличие от большинства грибов, споры гигантских головачей образуются внутри плодового тела. Крупные грибы могут содержать несколько триллионов спор!
Молодые белые гигантские головачи съедобны, однако когда внутри этих грибов начинают созревать споры, они становятся опасными для здоровья человека. Грибы, которые имеют от желтоватого до коричневого цвета, начали зреть. Если их съесть, то они могут вызвать расстройство пищеварения. Съедобные гигантские головачи имеют плотную мякоть белого цвета.
Обычно эти грибы жарят, а вкус приготовленных гигантских головачей сравнивают со вкусом тофу.