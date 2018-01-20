Пауки-скакуны и муравьи-портные: спрятаться в стане врага
Большинство пауков способно производить только шелк, но пауки-плеваки Scytodes являются исключением. Вместе с шелком они выпускают изо рта яд, и пропитанные токсином шелковые прядки, попадая на жертву паука, сковывают её.
Впрочем, не пауки-плеваки главные герои заметки. Эта роль отведена паукам-скакунам Phintella piatensis, на которых охотятся пауки-плеваки. Так, например, на Филиппинах паутины плеваков буквально усеяны экзоскелетами пауков-скакунов. Плеваки строят паутины прямо над паутинами своих жертв и атакуют их, как только те выходят за пределы своего жилища. Пауки-плеваки иногда даже касаются лапкой паутины скакунов, специально чтобы проверить, «есть ли кто дома».
Однако пауки-скакуны не так беззащитны, как может показаться. Иногда они находят спасение в компании азиатских муравьев-портных. И когда эти пауки размещают свои паутины рядом с жилищем муравьев-портных, то пауки-плеваки уже не строят свои сети над их «домами». Причина проста: азиатские муравьи-портные — прожорливые хищники, и в их меню есть пауки. Эти муравьи настолько агрессивны, что даже «фирменное оружие» пауков-плеваков не спасет их, если они окажутся рядом с муравьями. Ядовитые шелковые прядки обездвижат лишь несколько муравьев, но не смогут защитить паука от целой группы «портных». Однако пауков-скакунов эти муравьи не беспокоят. Они строят шелковый кокон, как и большинство представителей своего семейства, но из более жесткого и плотного шелка, который муравьи не могут разорвать. И кроме того, эти пауки создают «двери» в своем жилище! Они строят своеобразные шелковые «закрылки» по всем краям паутины, которые изолируют хозяина «дома», когда тот внутри него.
Таким образом азиатские муравьи-портные, сами того не зная, выступают защитниками пауков-скакунов. Конечно, есть много случаев, когда муравьи выступают «телохранителями» для других видов в обмен на пищу. Например, для тли, акации и некоторых бабочек. Но в случае с пауками-скакунами муравьи не получают никакой пользы. Также они и не страдают от этого соседства, поэтому пауков нельзя назвать паразитами. Сосуществование муравьев и пауков-скакунов является примером комменсализма, когда один из партнеров получает выгоду от соседства, а другой — ни пользы, ни вреда.
Источник: Timid spider uses odor and visual cues to actively select protected nesting sites near ants.