  • Выдры: хозяева рек
    Самка охотится в одной из рек Западной Англии. Под водой глаза выдры немного выпучиваются — чтобы хищница могла лучше видеть. Фото: Чарли Гамильтон Джеймс
  • Выдры: хозяева рек
    На Шетландских островах мама и два детеныша внимательно прислушиваются к щелканью фотокамеры. Нос того малыша, что справа, недавно пострадал от встречи с крабом. Взрослые выдры не живут парами, и самцы не принимают участия в воспитании потомства. Фото: Чарли Гамильтон Джеймс
  • Выдры: хозяева рек
    Крупная выдра всего в метре под поверхностью воды, залитая редким шетландским солнцем, готовится нырнуть на свои охотничьи угодья на глубине 6 метров. Выдры почти никогда не ныряют глубоко и обычно не преследуют рыбу в отрытой воде. Охота требует от них столько энергии, что более продуктивно выискивать рыбешек в водорослях. Фото: Чарли Гамильтон Джеймс
  • Выдры: хозяева рек
    Большая выдра фотографирует сама себя. Когда животное схватило наживку — кусок радужной форели — оно нажало на кнопку, которая привела в действие затвор подводной камеры. Фото: Чарли Гамильтон Джеймс
  • Выдры: хозяева рек
    Экспериментируя на реке возле своего дома в юго-западной части Англии, за четыре года Чарли Гамильтон Джеймс усовершенствовал самодельную систему для фотографирования выдр посреди реки. Фото: Чарли Гамильтон Джеймс
  • Выдры: хозяева рек
    На поросших тростником мелях реки в графстве Дорсет молодой самец с раздутыми ноздрями выплывает после ныряния за бычками. Выдра — единственное млекопитающее, чувствующее себя в реке хозяином. Фото: Чарли Гамильтон Джеймс
  • Выдры: хозяева рек
    На реке Дорсет выдра вынырнула на поверхность и уплывает от собственной ряби. Фото: Чарли Гамильтон Джеймс
  • Выдры: хозяева рек
    Малыши понарошку дерутся, а мать обсыхает рядом с ними. У выдр нет подкожной жировой прослойки, и, чтобы не замерзнуть, они должны тщательно ухаживать за «шубкой» — чистить и сушить мех между погружениями, тогда он будет сохранять теплоизоляцию. Достигнув двухлетнего возраста, малыши начинают самостоятельную жизнь. Фото: Чарли Гамильтон Джеймс
  • Выдры: хозяева рек
    На Шетландских островах молодая выдра выныривает на поверхность с зеленым крабом. Выдрам требуется до 18 месяцев, чтобы научиться хорошо охотиться, поэтому малыши часто ищут легкую добычу вроде крабов. Фото: Чарли Гамильтон Джеймс
  • Выдры: хозяева рек
    Два брата, примерно 8 месяцев от роду, устроили потасовку на отмели. Драки понарошку могут длиться по 45 минут без какого-либо ущерба. Фото: Чарли Гамильтон Джеймс
  • Выдры: хозяева рек
    Самка выдры плывет над охряным миром бурых водорослей, наблюдая за фотографом Чарли Гамильтоном Джеймсом. Блестящий пузырь воздуха из ее меха проплывает мимо головы животного, а за зверьком тянется шлейф пузырьков, словно от шампанского. Чтобы найти выдру в воде, ищите пузырьки. Фото: Чарли Гамильтон Джеймс
  • Выдры: хозяева рек
    Молодая выдра выныривает из зарослей бурых водорослей на Шетландских островах с добычей. Она отыскивает бычков, маслюков, налимов и бельдюгу, двигая камни передними лапами. Фото: Чарли Гамильтон Джеймс
  • Выдры: хозяева рек
    У выдр мощные лапы с перепонками, а тело приспособлено для маневров под водой — но все это было бы бесполезным без теплого, густого меха. Пережив угрозу вымирания, хозяева английских рек возвращаются на свои законные места обитания. Фото: Чарли Гамильтон Джеймс
Природа

Выдры: хозяева рек

Симпатичные и обаятельные, выдры на самом деле — грозные хищники, веками властвовавшие в английских реках. Но однажды они исчезли.
Текст: Адам Николсон
22 мая 2017 в 18:30
26998

Мы с Чарли, оба в гидрокостюмах, погрузились под воду и держимся вровень с морской гладью. Пока танкеры скользят к пирсам и газовым факелам нефтяного терминала, мы тут с Чарли выискиваем выдр. Чарли Гамильтон Джеймс знает, как подобраться к выдре: закрыть голову неопреновым шлемом и опустить лицо в воду как можно ниже, а затем тихо, почти не дыша, общаясь жестами и тихонько работая ластами, можно, если повезет, подкрасться к зверьку.

На Британских островах водится лишь один вид выдры — Lutra lutra, выдра обыкновенная, которая превосходно плавает и в морской, и в пресной воде. Единственное отличие состоит в том, что выдры, живущие в море, должны часто купаться в пресных водоемах, — так они чистят свою шкурку от соли, восстанавливая ее теплосберегающие свойства. Выдрами, обитающими в Британии, Чарли Джеймс заинтересовался несколько десятилетий назад, когда вид находился на грани исчезновения. С тех пор Чарли фотографирует и преследует их как одержимый.

Голова выдры — группа антенн, а ее тело — машина для поиска, обнаружения и уничтожения.

Мы сейчас находимся в Шетланде, на самом севере Британских островов. Вертолеты с буровых платформ Северного моря с грохотом садятся в аэропорту у нас за спиной, но кажется, что они невероятно далеко. А у нас тут в воде тихо. На мелях из-под ног бросаются врассыпную крохотные камбалки. Два тюленя приплыли на нас посмотреть. Но выдру, которую мы здесь искали и которую час назад я видел в бинокль — диск головы, изогнутая спина и длинный сильный хвост, — нигде не видно.

Обычно самцы охотно демонстрируют свои хвосты, так информируя соперников, что это их территория. Но сегодня мы очень долго ждем, не покажется ли хвост очередного позера, а холод тем временем пробирает до костей.

Вдруг Чарли показывает на поросшие травой прибрежные скалы. Мокрая копна фукуса пузырчатого и фукуса зубчатого, смесь охры и хаки. Безликий берег. Абсолютно пустой. И тут я увидел мягкий комочек над линией прибоя. Читать далее

Статья опубликована в журнале National Geographic (№113, февраль 2013).
Обсудить (2)
СМИ2
Российские туристы отказались экономить на отелях
Российские туристы отказались экономить на отелях
Тоже интересно
Морские волки: аномалия или отголоски прошлого?
Морские волки: аномалия или отголоски прошлого?
10 причин поехать в Ле-Ман
10 причин поехать в Ле-Ман