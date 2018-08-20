Смертники среди насекомых
Некоторые рабочие муравьи Camponotus cylindricus, обитающие на острове Борнео, готовы буквально взорваться изнутри ради спасения королевы. Если муравей этого вида заметит на своей территории чужака, то он немедленно вцепится в его конечность своими челюстями, а затем взорвет себя, выплеснув на противника липкую желтую жидкость.
Эта жидкость состоит из различных раздражающих химических веществ и способна намертво приклеить труп Camponotus cylindricus к неприятелю. Она находится в специальных емкостях, которые занимают почти половину тела муравья. Чтобы взорваться, насекомое сжимает свое брюшко настолько сильно, что жидкость разрывает заднюю часть тела муравья и выплескивается наружу. По мнению исследователей, такая жидкость появляется благодаря микробам в организме муравьев, которые помогают переваривать пищу, а также веществам, содержащимся в некоторых грибах, которыми питаются Camponotus cylindricus.
Особи-смертники есть и среди термитов Neocapritermes taracua, которые подобным же образом защищают свою колонию от врагов. Если рядом с термитником появляются чужаки, старые самки Neocapritermes taracua начинают атаковать их.
Сначала в ход идут челюсти, но если враг не отступает, то самки термитов используют секретное оружие. На стыке груди и брюшка у всех самок-рабочих к старости появляются два резервуара с голубоватым веществом — кристаллическим белком. А под ними находятся слюнные железы, которые, когда необходимо, вступают в химическую реакцию с белком. В результате этого термит взрывается и обрызгивает токсической жидкостью врага, который вскоре погибает.