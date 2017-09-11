Собаки-герои 11 сентября
Во время трагедии 11 сентября 2001 года многие проявили героизм и мужество, помогая людям выбраться из рушащихся зданий. К ним относится и четырехлетний лабрадор-ретривер Дорадо, который помог своему слепому хозяину Омару Риверу выйти из башни. Утром того дня Омар находился на 71 этаже Северной башни за своим рабочим столом, а рядом с ним дремал его четвероногий друг.
Самолет врезался в здание 25-ю этажами выше рабочего места Риверы, но вокруг него почти сразу начали раздаваться крики, запахло дымом, и ощущалась невыносимая жара. Омар подумал, что из-за слепоты не сможет выбраться из здания и смирился с тем, что погибнет. Он решил, что было бы несправедливо обрекать на смерть и Дорадо, поэтому отстегнул поводок, погладил пса на прощание и подтолкнул его, дав понять, что он должен идти.
Дорадо оставил своего хозяина всего на несколько минут, однако вскоре вернулся к нему. Пес стал подталкивать Риверу к аварийному выходу и вскоре вывел на лестницу, которая была переполнена пытающимися спастись людьми. Там Омару, помимо пса, стала помогать его начальница. В итоге всем троим удалось выйти на улицу и пройти пару кварталов до того, как башня разрушилась. После случившегося Ривера сказал журналистам о своем псе: «Он был готов умереть, спасая меня. Я обязан жизнью Дорадо, моему компаньону и лучшему другу». Во время трагедии 11 сентября ещё одна собака-поводырь спасла жизнь своему хозяину. Лабрадор-ретривер Розелла вывела своего хозяина Майкла Хингсона с 78-го этажа. Они успели добраться до метро прежде, чем башня стала разрушаться.
Черный лабрадор Джейк спасал людей из завалов не только во время трагедии 11 сентября, но и после урагана Катрина.