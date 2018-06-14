  • Лунная походка и пение без голоса: как ухаживают манакины
    Когда красношапочный корольковый манакин (Machaeropterus deliciosus) поднимает крылья, звучит музыка. Фото: Тим Ламан
  • Лунная походка и пение без голоса: как ухаживают манакины
    Красношапочный корольковый манакин из Орнитологического заповедника Милпе, издавая с помощью крыльев необычные звуки, только что сумел привлечь внимание самки — и теперь надеется на удачный исход дела. Фото: Тим Ламан
  • Лунная походка и пение без голоса: как ухаживают манакины
    На станции по изучению биоразнообразия Типутини орнитолог Ким Боствик слушает и наблюдает, ожидая появления пестрого королькового манакина. Фото: Тим Ламан
  • Лунная походка и пение без голоса: как ухаживают манакины
    Красноголовый манакин, обладатель характерного остроконечного хвоста, ухаживает за самкой. Фото: Тим Ламан
  • Лунная походка и пение без голоса: как ухаживают манакины
    Пестрый корольковый манакин отличается такими же увеличенными маховыми перьями второго порядка, что и красношапочный корольковый манакин, но крыльями издает только звук, похожий на жужжание. Фото: Тим Ламан
  • Лунная походка и пение без голоса: как ухаживают манакины
    Синеголовая пипра неспособна издавать звуки крыльями. Фото: Тим Ламан
  • Лунная походка и пение без голоса: как ухаживают манакины
    Желтоголовый настоящий манакин двигает крыльями, как и красношапочный корольковый манакин, — но беззвучно. Фото: Тим Ламан
Природа

Лунная походка и пение без голоса: как ухаживают манакины

Эволюция создала из крошечных птичек музыкальные инструменты. Правда, чтобы издавать звуки, самцам-манакинам приходится безостановочно танцевать.
Дан Коппель
14 июня 2018 в 19:28
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Увидеть выступление манакина — значит стать свидетелем концерта с песнями и плясками. Примерно половина из 40 известных науке видов этой тропической птицы играет на собственном теле, как на скрипке, для «музицирования» используя разнообразные движения. В разгар брачного периода в арсенале самцов — «бросок», «поворот на 180 градусов», «стойка», «скольжение назад» (точь-в-точь «лунная дорожка» Майкла Джексона). Выглядит это вот так:

В своей книге «Происхождение человека», опубликованной в 1871 году, Чарлз Дарвин дал следующее описание манакина: «Разнообразие звуков… а также разнообразие средств, при помощи которых птица издает эти звуки, совершенно необыкновенны». Однако раскрыть главный секрет этой «необыкновенности» ученые смогли лишь через сто с лишним лет!

Из небольшого числа орнитологов, изучающих обитающего в Колумбии и Эквадоре красношапочного королькового манакина, пожалуй, только Ким Боствик «настроена на один лад» с этими птицами. Именно она, будучи сперва аспиранткой Йельского университета, а затем, с 2002 года, куратором отдела птиц и млекопитающих Музея позвоночных животных Корнельского университета, смогла разгадать загадку самцов красношапочного королькового манакина. Это единственный вид, который в надежде очаровать самку использует крылья для воспроизведения таких звуков, как «тюк-тюк» и «дзинь».

В мире существует почти 10 тысяч видов пернатых, но ни один другой вид не способен издавать звуки таким образом — поскребывая одним пером о другое.

Ученым было известно, что издают эти звуки крылья, но они не знали, как именно. Чтобы найти ответ, Боствик сняла движения птицы на видеокамеру со скоростью тысяча кадров в секунду — что в 30 с лишним раз быстрее обычной видеозаписи.

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Статья опубликована в журнале National Geographic (№104, май 2012).
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