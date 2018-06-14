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Когда красношапочный корольковый манакин (Machaeropterus deliciosus) поднимает крылья, звучит музыка. Фото: Тим Ламан
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Красношапочный корольковый манакин из Орнитологического заповедника Милпе, издавая с помощью крыльев необычные звуки, только что сумел привлечь внимание самки — и теперь надеется на удачный исход дела. Фото: Тим Ламан
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На станции по изучению биоразнообразия Типутини орнитолог Ким Боствик слушает и наблюдает, ожидая появления пестрого королькового манакина. Фото: Тим Ламан
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Красноголовый манакин, обладатель характерного остроконечного хвоста, ухаживает за самкой. Фото: Тим Ламан
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Пестрый корольковый манакин отличается такими же увеличенными маховыми перьями второго порядка, что и красношапочный корольковый манакин, но крыльями издает только звук, похожий на жужжание. Фото: Тим Ламан
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Синеголовая пипра неспособна издавать звуки крыльями. Фото: Тим Ламан
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Желтоголовый настоящий манакин двигает крыльями, как и красношапочный корольковый манакин, — но беззвучно. Фото: Тим Ламан
Лунная походка и пение без голоса: как ухаживают манакины
Увидеть выступление манакина — значит стать свидетелем концерта с песнями и плясками. Примерно половина из 40 известных науке видов этой тропической птицы играет на собственном теле, как на скрипке, для «музицирования» используя разнообразные движения. В разгар брачного периода в арсенале самцов — «бросок», «поворот на 180 градусов», «стойка», «скольжение назад» (точь-в-точь «лунная дорожка» Майкла Джексона). Выглядит это вот так:
В своей книге «Происхождение человека», опубликованной в 1871 году, Чарлз Дарвин дал следующее описание манакина: «Разнообразие звуков… а также разнообразие средств, при помощи которых птица издает эти звуки, совершенно необыкновенны». Однако раскрыть главный секрет этой «необыкновенности» ученые смогли лишь через сто с лишним лет!
Из небольшого числа орнитологов, изучающих обитающего в Колумбии и Эквадоре красношапочного королькового манакина, пожалуй, только Ким Боствик «настроена на один лад» с этими птицами. Именно она, будучи сперва аспиранткой Йельского университета, а затем, с 2002 года, куратором отдела птиц и млекопитающих Музея позвоночных животных Корнельского университета, смогла разгадать загадку самцов красношапочного королькового манакина. Это единственный вид, который в надежде очаровать самку использует крылья для воспроизведения таких звуков, как «тюк-тюк» и «дзинь».
В мире существует почти 10 тысяч видов пернатых, но ни один другой вид не способен издавать звуки таким образом — поскребывая одним пером о другое.
Ученым было известно, что издают эти звуки крылья, но они не знали, как именно. Чтобы найти ответ, Боствик сняла движения птицы на видеокамеру со скоростью тысяча кадров в секунду — что в 30 с лишним раз быстрее обычной видеозаписи.
Просматривая эти кадры, Ким наконец увидела, как все происходит: птица ударяет крылья друг о друга 107 раз в секунду. Затем, изучив в лаборатории маховые перья второго порядка красношапочного королькового манакина, Боствик обнаружила на каждом крыле по особому перу с семью отдельными бороздками. Пятое перо трется об это перо с бороздками, как медиатор при игре на гитаре, достигая немыслимой частоты в 1,5 тысячи ударов в секунду (семь бороздок, по каждой из которых ударяют два раза, — это уже 14; умножаем на 107 и получаем 1498). Результатом является звук, подобный голосу скрипки.
В мире существует почти 10 тысяч видов пернатых, но ни один другой вид не способен издавать звуки таким образом — поскребывая одним пером о другое.
Сверчки могут проделывать нечто подобное, птицы же, кроме нашего манакина, — нет, потому что, как считает Боствик, у большинства птиц кости полые (это необходимо, чтобы облегчать нагрузку во время полета). А вот в крыльях манакина, как выяснила Боствик с коллегами при проведении микрокомпьютерной томографии, косточки плотные, и именно поэтому они выдерживают постукивание крупными перьями. Но тогда как эта девятисантиметровая птичка летает с таким лишним весом? И за счет чего она покрывает огромные энергетические затраты организма в полете? Эти тайны манакина ученым еще предстоит раскрыть.