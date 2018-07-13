  • Ад, где рождаются райские птицы
    Красный, или карибский, фламинго (Phoenicopterus ruber ruber) — самый яркий представитель семейства. Его имя происходит от искаженного испанского «фламенко» — названия цыганского танца, то ли из-за яркого оперения птиц, то ли из-за их танцующей походки. Фото: Андрей Гудков
  • Ад, где рождаются райские птицы
    Карибские фламинго живут в щелочном болоте, и пьют эту воду; избыток соли выводится через надглазничную железу. Иногда они всей стаей направляются к кубинским рекам Максимо и Камагуэй. Вода там чистая, но можно угодить в пасть острорылого крокодила. Фото: Андрей Гудков
  • Ад, где рождаются райские птицы
    В заповеднике «Фауна де Рио-Максимо», охраняемом международной Конвенцией о водно-болотных угодьях, гнездится самая крупная колония красных фламинго. В 1998—2007 годах здесь вылуплялось от 17 до 55 тысяч птенцов. В 2008-м ураган Айк погубил многих птиц, но ныне поголовье почти восстановилось. Фото: Андрей Гудков
  • Ад, где рождаются райские птицы
    Клювики у недавно вылупившихся фламинго (это и следующее фото) прямые, как у ближайших родственников этих птиц — поганок, или как у их общих предков. Это родство недавно обнаружили молекулярные биологи и подтверждают палеонтологи. Искривляться птичьи носы начинают на второй неделе жизни. Фото: Андрей Гудков
  • Ад, где рождаются райские птицы
    Фото: Андрей Гудков
  • Ад, где рождаются райские птицы
    Фото: Андрей Гудков
Природа

Ад, где рождаются райские птицы

C мая по август Куба подтверждает свой статус красной державы: сюда для выведения потомства слетается до 150 тысяч красных, или карибских, фламинго. Они и окрашивают мелкие озера в рубиновый цвет своего оперения. Но чтобы туда попасть…
Текст и фотографии: Андрей Гудков
13 июля 2018 в 09:29
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Полдня ушло на преодоление каких-то двух километров, которые на первый взгляд кажутся озерной гладью. На самом деле под тонким водным слоем скрывается бездна черной вонючей жижи. Потому и идти, а местами — ползти приходится, отчаянно петляя в поисках коряг, на которые можно опереться, или хотя бы участков, где проваливаешься не глубже чем по колено. Себя не жалко, но аппаратура… Без нее наш летний поход через кубинскую провинцию Камагуэй по заповеднику «Фауна де Рио-Максимо» к гнездовьям одной из самых необычных птиц лишился бы смысла.

Если число фламинго не превышает 10 пар, то размножаться они вообще не желают.

Вы никогда не пытались поесть супу, предварительно налив его в ванну, опустив туда голову темечком вниз, при этом шагая вперед и открывая верхнюю, а не нижнюю челюсть, да еще в темноте?

Именно так питаются все фламинго, в том числе и карибский, стаи которого численностью от 60 до 150 тысяч особей слетаются со всей Америки в заболоченную сельву Кубы, чтобы продлить свой род.

По части скучивания они мало кому уступают в мире пернатых и, чем их больше, тем лучше размножаются. Сотрудники зоопарков обнаружили, что если количество этих пернатых не превышает 10 пар, то размножаться они вообще не желают.

Но мы не в зоопарке: у нас намного интереснее. И потому, устроившись поудобнее — рядом с притопленным, но еще не совсем прогнившим стволом, на который можно упереть фотоаппаратуру, я замираю на краю фламинговых угодий. Москиты зависают безжалостной тучей, теплая, почти горячая грязь наполняет сапоги и просачивается сквозь «непромокаемый» костюм, а птицы постепенно успокаиваются и возвращаются к свои делам.

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Статья опубликована в журнале National Geographic (№100, январь 2012).
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