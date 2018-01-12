  • Горы Фоджа: место открытий
    Эта длинноносая лягушка была найдена на мешке с рисом. Фото: Тим Ламан
  • Горы Фоджа: место открытий
    Золотолобая беседковая птица. Фото: Тим Ламан
  • Горы Фоджа: место открытий
    Мотылек-землемер. Фото: Тим Ламан
  • Горы Фоджа: место открытий
    Возле палатки, которая служит временной лабораторией, австралийский герпетолог Пол Оливер записывает голоса лягушек в начале сезона дождей. Ежедневные ливни благоприятствуют появлению разнообразных форм жизни в горах Фоджа, но осложняют жизнь ученым: им приходится пешком преодолевать километры размытых тропинок, ведущих к местам их исследовательских работ. Фото: Тим Ламан
  • Горы Фоджа: место открытий
    В девственных дождевых лесах обитает длинноносая ехидна. Эта ночная охотница на червей, родственница утконоса, — самое крупное яйцекладущее млекопитающее в мире. Ехидна может весить до 16,5 килограмма. Фото: Тим Ламан
  • Горы Фоджа: место открытий
    Как только древесный кенгуру с золотистой мантией задел инфракрасный луч, сработала фотокамера и включилось стробоскопическое освещение. Это древесное сумчатое животное в природе видели всего несколько ученых. Горы Фоджа — жизненно важное убежище для многих видов, которые находятся под угрозой исчезновения: на них активно охотятся, среда их обитания в других горных регионах острова Новая Гвинея стремительно сокращается. Фото: Тим Ламан
  • Горы Фоджа: место открытий
    Когда в горах Фоджа заходит солнце, мириады обитателей дождевых лесов начинают активную жизнь. Индонезийский энтомолог Хари Сутрисно демонстрирует, как белая ткань, освещенная парой фонарей, привлекает множество мотыльков самых разных форм и видов. Фото: Тим Ламан
  • Горы Фоджа: место открытий
    Несколько образцов мотыльков с размахом крыльев около 2,5 сантиметра. Фото: Тим Ламан
  • Горы Фоджа: место открытий
    Ночь, особенно когда моросит дождь, — лучшее время для поиска лягушек, которых выдают частое кваканье и серебристый блеск глаз, отражающий свет электрического фонарика. Размер образцов, представленных справа, варьируется от 2,5 до 7,5 сантиметра. Новая Гвинея — место обитания более 350 видов лягушек. Возможно, еще столько же можно обнаружить на этом острове, который по-прежнему остается одним из самых малоисследованных регионов мира. Фото: Тим Ламан
  • Горы Фоджа: место открытий
    Этот вид цветочного крылана, которому еще предстоит получить научное название, с помощью длинного языка добывает нектар лесных цветов и при этом опыляет их, перелетая от растения к растению. Специалисты по охране природы надеются, что открытия, сделанные в горах Фоджа, помогут защитить регион от разработки полезных ископаемых, заготовок леса и другой деятельности человека. И тогда первозданное разнообразие форм жизни сохранится здесь естественным образом. Фото: Тим Ламан
Природа

Горы Фоджа: место открытий

В труднодоступных дождевых лесах Новой Гвинеи биологи изучают странных и прекрасных существ: остроносую древесную лягушку, золотолобую беседковую птицу, крошечного мотылька-землемера и других. Эти создания более причудливые, чем любой другой фантастический монстр, которого может создать компьютерная графика.
Текст: Мел Уайт
12 января 2018 в 21:46
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Послушник францисканского монастыря Хенк ван Мастрих крадется по болоту с сачком в руках. Время от времени он делает стремительный выпад, и в сачке оказывается очередная яркая бабочка. Каждая из них — истинная драгоценность: редкий эндемик, а может, даже новый вид. Что же это за невероятное место? Всего несколько часов назад вертолет высадил Хенка в одном из самых удаленных и труднодоступных уголков планеты — в дождевом лесу гор Фоджа в Новой Гвинее, на высоте 1500 метров.

Шум вертолетных лопастей не успел стихнуть, когда Хенк понял: его сумка осталась в вертолете, и одежда, что сейчас на нем — джинсы, рубашка с коротким рукавом, резиновые сапоги и панама, — это все, чем ему придется довольствоваться в ближайшие три недели. Впрочем, он даже не расстроился — место, где он оказался, компенсировало любую неприятность.

Ученые постепенно исследовали разные районы Новой Гвинеи, но горы Фоджа оставались неизученными вплоть до экспедиций в 1979-м и 1981 годах.

Я вижу, как Хенк поймал среднего размера бабочку. С помощью тупоконечного пинцета он расправляет ее крылья, угольно-черные, с блестящими белыми отметинами в форме буквы J. Его лицо озаряет широкая улыбка: «Сомнений нет, это неизвестный науке вид».

Хотя Хенк — послушник францисканского монашеского ордена и не имеет специального биологического образования, он давно изучает бабочек в западной части Новой Гвинеи и знает их лучше, чем кто бы то ни было. Если брат Хенк не видел это насекомое раньше, значит, его не видел никто. Я будто присутствую при акте творения. Или даже до акта творения, ведь по принятым правилам новый вид не существует, пока он не передан в музей либо пока не опубликовано его описание. Читать далее

Статья опубликована в журнале National Geographic (№85, октябрь 2010).
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