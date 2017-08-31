Чем нельзя кормить котов
1) В шоколаде содержатся два токсина, кофеин и теобромин, которые стимулируют работу сердечно-сосудистой и нервной систем. По мнению экспертов организации Best Friends Animal Society, шоколад может привести к интоксикации, которая вызывает рвоту, сильную жажду, тревогу, мышечный тремор, нарушение сердечного ритма, высокую температуру, припадки и даже смерть.
2) Из-за своих небольших размеров коты очень чувствительны к алкоголю, поэтому не стоит оставлять его в доступных для животных местах. Отравление алкоголем может вызывать рвоту, потерю координации, дезориентацию в пространстве и ступор. В особо серьезных случаях это может привести к коме, припадкам и смерти.
3) Кофе содержит кофеин, который может вызывать много проблем со здоровьем, например, рвоту, диарею, чрезмерное мочеиспускание, сильную жажду, гиперактивность, учащенное сердцебиение и дыхание, гипертонию, припадки и кому.
4) Некоторые овощи и фрукты также вредны для котов: авокадо, абрикосы, вишня, чеснок, лук, грибы, виноград и изюм. Они содержат токсичные вещества: например, в луке есть тиосульфаты, которые оказывают вредное воздействие на эритроциты. При этом не все овощи и фрукты так опасны. Морковь, кабачки, брокколи и зеленую стручковую фасоль можно подавать небольшими порциями, но обязательно термически обработанными, поскольку в сыром виде котам сложно их переваривать и глотать.
5) Молочные продукты должны быть под запретом, несмотря на стереотипы о котенке, лакающем молоко из блюдца. У этих животных, как и у людей, может быть непереносимость лактозы. Особенно чувствительные кошки могут получить диарею и расстройство желудка.
6) Несмотря на любопытство, которое может вызвать у котов японская еда, суши не самое подходящее блюдо для животных. Сырая рыба может вызвать авитаминоз B1 и сопутствующие ему расстройство желудка, припадки и смерть.