  • Что произойдет, если кинуть кусок мяса в реку с пираньями
    Стая пираний в аквариуме. Фото: Susanne Nilsson/Flickr.com
  • Что произойдет, если кинуть кусок мяса в реку с пираньями
    Краснобрюхая пиранья. Фото: Heather Paul/Flickr.com
  • Что произойдет, если кинуть кусок мяса в реку с пираньями
    Пиранья в Парке живой природы (Parco Natura Viva) в Буссоленго. Фото: cc-content.net/Flickr.com
Природа

Что произойдет, если кинуть кусок мяса в реку с пираньями

Что двигало бразильским рыбаком — неизвестно, однако если он хотел добиться впечатляющего эффекта, у него это получилось.
National Geographic Россия
5 сентября 2018 в 10:58
50772

Пиранья — хищная рыба, обитающая, в основном, в реках Южной Америки. Длина обычной особи составляет примерно 20−25 сантиметров. Пираньи охотятся стаями, атакуя как других рыб, так и оказавшихся близко к воде млекопитающих и птиц.

Известны случаи нападения пираний на людей: например, в 2011 году стая этих рыб нанесла смертельные ранения прыгнувшему в реку боливийскому юноше, а в 2013 году пираньи откусили палец одному из отдыхающих на бразильском пляже.

Также по теме: В Аргентине отмечена небывалая агрессия пираний

Обсудить (1)

Сколько стоит сменить обстановку?

СМИ2
Поезд, который изменит мир
Поезд, который изменит мир
Женщины моря
Женщины моря