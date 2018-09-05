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Что произойдет, если кинуть кусок мяса в реку с пираньями
Что двигало бразильским рыбаком — неизвестно, однако если он хотел добиться впечатляющего эффекта, у него это получилось.
National Geographic Россия
5 сентября 2018 в 10:58
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Пиранья — хищная рыба, обитающая, в основном, в реках Южной Америки. Длина обычной особи составляет примерно 20−25 сантиметров. Пираньи охотятся стаями, атакуя как других рыб, так и оказавшихся близко к воде млекопитающих и птиц.
Известны случаи нападения пираний на людей: например, в 2011 году стая этих рыб нанесла смертельные ранения прыгнувшему в реку боливийскому юноше, а в 2013 году пираньи откусили палец одному из отдыхающих на бразильском пляже.
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