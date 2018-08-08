  • Как питон проглотил щипцы для барбекю
    Ученые не могли поверить, что питон проглотил щипцы. Фото: Adelaide University.
  • Как питон проглотил щипцы для барбекю
    Операцию Уинстону провели в тот же день. Фото: Adelaide University.
  • Как питон проглотил щипцы для барбекю
    Питона готовят к операции. Фото: Adelaide University.
Природа

Как питон проглотил щипцы для барбекю

В 2015 году специалистам из австралийского университета Аделаиды пришлось спасать питона, проглотившего щипчики для барбекю.
Наталья Иншакова
8 августа 2018 в 22:45
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Аарон Роуз, хозяин домашнего питона по кличке Уинстон, хотел скормить своему любимцу крысу, придерживая ее щипцами для барбекю. Неожиданно Уинстон вцепился в них мертвой хваткой и не захотел отпускать. Роуз решил ненадолго оставить его, но когда вернулся, обнаружил, что щипцы исчезли — питон проглотил их.

Хозяин немедленно отвез питомца в университет Аделаиды, славящийся своим центром по спасению домашних животных. По словам Оливера Фуннела, университетского ветеринара, сначала он не поверил, что небольшой питон целиком проглотил щипцы, но стоило только взглянуть на змею, и все стало очевидным: тело Уинстона буквально приняло форму инородного тела. Несмотря на то, что змеи отлично умеют отрыгивать предметы, Уинстон явно не собирался этого делать. Возможно, острые края щипцов раздражали его пищевод и не давали мышцам сократиться нужным образом.

Сначала команда врачей собиралась удалить щипцы с помощью эндоскопии, но в итоге, опасаясь внутренних повреждений, извлекла в ходе полосной операции. Операция прошла успешно, а его хозяин обещал впредь быть внимательнее к своему любимцу. Читайте еще об одной удивительной операции, в ходе которой черепахе имплантировали титановую челюсть.

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