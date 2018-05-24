Почему кошки мурлыкают
Чаще всего мурлыканье символизирует хорошее настроение у животного, отзыв на ласку хозяина, благодарность за пищу. Впрочем, это не единственные ситуации, когда можно услышать подобные звуки: кошки также мурлыкают испугавшись или проголодавшись. Ветеринары рассказывают, что нередко здоровая кошка мурлыкает рядом с находящейся рядом больной.
Делается это не только в знак поддержки. Еще несколько лет назад британские ученые открыли эффект так называемой «терапии мурлыканья» (purr therapy), опубликовав результаты в журнале Current Biology.
Изучив мурлыканье кошек при самых разных обстоятельствах, ученые отметили, что их звучание варьируется в частотах между 50−150 герц. И разная тональность предназначается для разных случаев: от удовольствия до требования покормить. Наиболее интересным стал следующий вывод: мурлыканье на частотах между 20 и 140 герц способствует заживлению травм костей и сухожилий, облегчает отеки и боли, а также помогает при одышке.
Звуковые волны действительно широко применяются в медицине. Кошки, как отмечают ученые, могли эволюционно выработать механизм, который излечивает и их самих, и тех, кто рядом с ними. Мурлыкают не только домашние кошки, но и другие представители семейства кошачьих: львы, леопарды, ягуары, тигры, снежные барсы, дымчатые леопарды, гепарды и пумы. Животные нередко делают это в состоянии покоя, и когда они одни: это своего рода профилактика здоровья костей, полагают исследователи.
Но это не может быть единственной причиной мурлыканья — как не существует единственной причины, почему человек смеется или плачет. Удовольствие, просьба и поощрение также лежат в основе кошачьего мурлыканья.
Прочтите о британских котах — мировых рекордсменах по громкости звучания; узнайте о местах, где можно вкусить радости терапии мурлыканья.