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Белая медведица штурмует контейнер с оператором: видео
Съемки на Шпицбергене едва не обернулись трагедией.
Анастасия Баринова
4 января 2019 в 15:27
Шотландский фотограф дикой природы Гордон Бьюкенен (Gordon Buchanan) вместе с коллегами телеканала BBC Earth снимал сюжет про белых медведей. Для безопасности процесса среди льдов устанавливается прозрачный контейнер, куда человек может в любой момент забраться. Так и произошло: заметив приближение медведицы, оператор укрылся в своем убежище. Однако голодное животное, чувствуя запах добычи, пытается штурмовать контейнер. «Она все ближе и ближе. Боже мой, она огромна», – комментирует события Бьюкенен.
В течение 45 минут медведица пытается взломать дверь, трясет контейнер и наваливается на него своим телом. «Съемочная площадка» выдержала испытание: не получив желаемого, усталый хищник уходит. Но и на этом приключения Бьюкенена не закончились: после того, как видео нападения широко разошлось по всей планете, вице-губернатор Шпицбергена отправил руководству телеканала письмо, критикуя за нарушение местных экологических законов. Вторжение в дикую природу было оценено в 50 000 норвежских крон (около 6 000 британских фунтов).
По мнению администрации, требующей заплатить штраф, сами по себе съемки настолько близко к животным тревожат их и приводят к стрессу. Но еще хуже создание столь потенциально опасной ситуации: в случае, если бы медведице удалось повредить контейнер, коллеги Бьюкенена выстрелили бы в нее, чтобы спасти товарища.
Узнайте о том, как голодают полярные медведи.
В течение 45 минут медведица пытается взломать дверь, трясет контейнер и наваливается на него своим телом. «Съемочная площадка» выдержала испытание: не получив желаемого, усталый хищник уходит. Но и на этом приключения Бьюкенена не закончились: после того, как видео нападения широко разошлось по всей планете, вице-губернатор Шпицбергена отправил руководству телеканала письмо, критикуя за нарушение местных экологических законов. Вторжение в дикую природу было оценено в 50 000 норвежских крон (около 6 000 британских фунтов).
По мнению администрации, требующей заплатить штраф, сами по себе съемки настолько близко к животным тревожат их и приводят к стрессу. Но еще хуже создание столь потенциально опасной ситуации: в случае, если бы медведице удалось повредить контейнер, коллеги Бьюкенена выстрелили бы в нее, чтобы спасти товарища.
Узнайте о том, как голодают полярные медведи.