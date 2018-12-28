Неуловимый Топаколо: редчайшая птица замечена в Бразилии
Птица ведет очень скрытный образ жизни, и в следующий раз она попалась на глаза человеку лишь спустя 50 лет. До недавнего времени считалось, что в наши дни на территории бразильского заповедника Mata do Passarinho Reserve, «оазиса» среди вспаханных под сельхозкультуры земель, может обитать до 15 особей Топаколо Штреземанна.
Но даже там их тоже не видели слишком давно, и статус вида «на грани исчезновения» мог бы быть пересмотрен в худшую сторону – учёные готовы были признать, что редкая птица уже вымерла. Однако недавно, 12 и 14 декабря, орнитологи заметили в заповеднике двух птиц, и притом самок.
A little haunting, this is the sound of perhaps the world's rarest bird, a female Stresemann's Bristlefront spotted last week in Brazil. We won't give up searching, but as of now, she is the last-known of her kind. (Recording by @biodiversitas) https://t.co/HLph5OVH2j pic.twitter.com/sgzUFDIP2H— American Bird Conservancy (@ABCbirds) 24 декабря 2018 г.
Это дает надежду на то, что вид еще можно спасти от полного вымирания. Кроме того, наличие в заповеднике птиц, считавшихся практически утраченными, показывает важность создания новых природоохраняемых территорий. Экологи вновь напоминают властям Бразилии о необходимости сокращения объема вырубки лесов ради пахотных земель.
Узнайте, какие растения и животные вымрут в ближайшее время.
A little haunting, this is the sound of perhaps the world’s rarest bird, a female Stresemann’s Bristlefront spotted last week in Brazil. We won’t give up searching, but as of now, she is the last-known of her kind. (Recording by @biodiversitas) https://t.co/HLph5OVH2j pic.twitter.com/sgzUFDIP2H
— American Bird Conservancy (@ABCbirds) 24 декабря 2018 г.
Это дает надежду на то, что вид еще можно спасти от полного вымирания. Кроме того, наличие в заповеднике птиц, считавшихся практически утраченными, показывает важность создания новых природоохраняемых территорий. Экологи вновь напоминают властям Бразилии о необходимости сокращения объема вырубки лесов ради пахотных земель.
Узнайте, какие растения и животные вымрут в ближайшее время.