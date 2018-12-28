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  • Неуловимый Топаколо: редчайшая птица замечена в Бразилии
    Фото: American Bird Conservancy
  • Неуловимый Топаколо: редчайшая птица замечена в Бразилии
    Фото: American Bird Conservancy
Природа

Неуловимый Топаколо: редчайшая птица замечена в Бразилии

Вырубая лесные массивы, человек лишает многих представителей фауны их привычных мест обитания. В числе пострадавших оказалась небольшая бразильская птичка — на планете осталось лишь несколько особей.
Анастасия Баринова
28 декабря 2018 в 19:50
Во влажных субтропических и тропических лесах Бразилии ранее встречалась эндемичная птица из семейства Топаколовые – Топаколо Штреземанна (лат. Merulaxis stresemanni). Ее размер не превышает 20 см, и узнать ее можно только по одному заметному отличительному признаку: голова Топаколо Штреземанна украшена своеобразной короткой «щёточкой». Птица была открыта в 1830-х годах, но уже тогда она была «неуловимой» и встречалась невероятно редко. Впервые описать ее удалось лишь в середине XX века. Это сделал немецкий орнитолог Гельмут Сик, дав пернатой имя в честь своего наставника, немецкого зоолога Эрвина Штреземана.

Птица ведет очень скрытный образ жизни, и в следующий раз она попалась на глаза человеку лишь спустя 50 лет. До недавнего времени считалось, что в наши дни на территории бразильского заповедника Mata do Passarinho Reserve, «оазиса» среди вспаханных под сельхозкультуры земель, может обитать до 15 особей Топаколо Штреземанна.

Но даже там их тоже не видели слишком давно, и статус вида «на грани исчезновения» мог бы быть пересмотрен в худшую сторону – учёные готовы были признать, что редкая птица уже вымерла. Однако недавно, 12 и 14 декабря, орнитологи заметили в заповеднике двух птиц, и притом самок.

Это дает надежду на то, что вид еще можно спасти от полного вымирания. Кроме того, наличие в заповеднике птиц, считавшихся практически утраченными, показывает важность создания новых природоохраняемых территорий. Экологи вновь напоминают властям Бразилии о необходимости сокращения объема вырубки лесов ради пахотных земель.

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