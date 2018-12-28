Поехали с нами!
По Шёлковому пути с «National Geographic Россия»
В Узбекистан с шеф-фотографом Андреем Каменевым!
Подробнее
  • Мастера мимикрии: кто спрятался на этих снимках?
    Фото: jfwong1122/Instagram
  • Мастера мимикрии: кто спрятался на этих снимках?
    Фото: lifeinswahili/Instagram
  • Мастера мимикрии: кто спрятался на этих снимках?
    Фото: vinziker/Instagram
  • Мастера мимикрии: кто спрятался на этих снимках?
    Фото: livy_ggoobear/Instagram
  • Мастера мимикрии: кто спрятался на этих снимках?
    Фото: kath_of_pattens/Instagram
  • Мастера мимикрии: кто спрятался на этих снимках?
    Фото: magicwingsma/Instagram
  • Мастера мимикрии: кто спрятался на этих снимках?
    Фото: reve_benessere/Instagram
  • Мастера мимикрии: кто спрятался на этих снимках?
    Фото: purple238612/Instagram
  • Мастера мимикрии: кто спрятался на этих снимках?
    Фото: purple238612/Instagram
Природа

Мастера мимикрии: кто спрятался на этих снимках?

Находчивые насекомые научились прятаться у всех на виду.
Анастасия Баринова
28 декабря 2018 в 16:29
792
В Индии, Непале и ряде других азиатских стран живет красивая бабочка – Kallima inachus, или бабочка-листовидка. Размах ее крыльев – от 60 до 110 мм, их верхняя сторона ярко окрашена в синие цвета с металлическим блеском и оранжевыми полосками. Но всю эту красочную расцветку бабочка скрывает невзрачным нарядом.

Дело в том, что ее крылышки хорошо видно издалека, что привлекает естественных врагов: птиц, муравьев, пауков и ос. Однако Kallima inachus выработали против них защитный прием – виртуозную мимикрию.

Другая сторона крыльев бабочки похожа на сухой лист с отчетливой срединной жилкой и подобием черешка, образованного хвостиками заднего крыла. Сев на ветку или другую поверхность, насекомое складывает крылья, и даже на близком расстоянии его чрезвычайно трудно отличить от листьев.
  • Мастера мимикрии: кто спрятался на этих снимках?
    Фото: Denes, Emoke/Wikipedia

И хотя все бабочки являются излюбленной добычей разных пернатых и других хищников, далеко не все умеют так виртуозно прятаться, как Kallima inachus. Считается, что для развития мимикрии в ДНК организма должно произойти серьезное изменение или мутация, и ученые давно хотели узнать, на каком этапе эволюции каллимы получили свою суперспособность маскироваться. Однозначный ответ так и не найден, но большинство специалистов склоняется к тому, что у их доисторического предка уже была окраска, неотличимая от пожухлой листвы, а затем в несколько этапов бабочка довела форму крыльев до требуемой для того, чтобы в совершенстве напоминать одинокий листок.

Посмотрите на других животных, «играющих» в прятки.

Тоже интересно

Пауки-скакуны и муравьи-портные: спрятаться в стане врага

Обсудить

Сколько стоит сменить обстановку?

СМИ2
Ученые раскрыли тайну невидимой части Земли: это просто невероятно
Ученые раскрыли тайну невидимой части Земли: это просто невероятно
Тоже интересно
Хочешь жить — умей крутиться
Хочешь жить — умей крутиться
Андорра
Краткий гид по миниатюрному государству: зачем ехать, как сэкономить и чем порадовать детей
Краткий гид по миниатюрному государству: зачем ехать, как сэкономить и чем порадовать детей