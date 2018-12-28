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Мастера мимикрии: кто спрятался на этих снимках?
Находчивые насекомые научились прятаться у всех на виду.
Анастасия Баринова
28 декабря 2018 в 16:29
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В Индии, Непале и ряде других азиатских стран живет красивая бабочка – Kallima inachus, или бабочка-листовидка. Размах ее крыльев – от 60 до 110 мм, их верхняя сторона ярко окрашена в синие цвета с металлическим блеском и оранжевыми полосками. Но всю эту красочную расцветку бабочка скрывает невзрачным нарядом.
Дело в том, что ее крылышки хорошо видно издалека, что привлекает естественных врагов: птиц, муравьев, пауков и ос. Однако Kallima inachus выработали против них защитный прием – виртуозную мимикрию.
Другая сторона крыльев бабочки похожа на сухой лист с отчетливой срединной жилкой и подобием черешка, образованного хвостиками заднего крыла. Сев на ветку или другую поверхность, насекомое складывает крылья, и даже на близком расстоянии его чрезвычайно трудно отличить от листьев.
И хотя все бабочки являются излюбленной добычей разных пернатых и других хищников, далеко не все умеют так виртуозно прятаться, как Kallima inachus. Считается, что для развития мимикрии в ДНК организма должно произойти серьезное изменение или мутация, и ученые давно хотели узнать, на каком этапе эволюции каллимы получили свою суперспособность маскироваться. Однозначный ответ так и не найден, но большинство специалистов склоняется к тому, что у их доисторического предка уже была окраска, неотличимая от пожухлой листвы, а затем в несколько этапов бабочка довела форму крыльев до требуемой для того, чтобы в совершенстве напоминать одинокий листок.
Посмотрите на других животных, «играющих» в прятки.
Дело в том, что ее крылышки хорошо видно издалека, что привлекает естественных врагов: птиц, муравьев, пауков и ос. Однако Kallima inachus выработали против них защитный прием – виртуозную мимикрию.
Другая сторона крыльев бабочки похожа на сухой лист с отчетливой срединной жилкой и подобием черешка, образованного хвостиками заднего крыла. Сев на ветку или другую поверхность, насекомое складывает крылья, и даже на близком расстоянии его чрезвычайно трудно отличить от листьев.
И хотя все бабочки являются излюбленной добычей разных пернатых и других хищников, далеко не все умеют так виртуозно прятаться, как Kallima inachus. Считается, что для развития мимикрии в ДНК организма должно произойти серьезное изменение или мутация, и ученые давно хотели узнать, на каком этапе эволюции каллимы получили свою суперспособность маскироваться. Однозначный ответ так и не найден, но большинство специалистов склоняется к тому, что у их доисторического предка уже была окраска, неотличимая от пожухлой листвы, а затем в несколько этапов бабочка довела форму крыльев до требуемой для того, чтобы в совершенстве напоминать одинокий листок.
Посмотрите на других животных, «играющих» в прятки.