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Фиона: самый очаровательный бегемот на планете
В зоопарке Цинциннати живет более 500 животных, но «приз зрительских симпатий» завоевала юная Фиона — самка бегемота, которой в январе исполнится 2 года.
Анастасия Баринова
27 декабря 2018 в 18:43
Cincinnati Zoo & Botanical Garden входит в число лучших зоопарков США и всего мира: здесь не только любуются на животных, но и реализуют различные природоохранные программы. Среди обитателей зоопарка, конечно, есть бегемоты, но на протяжении 75 лет от них не удавалось получить потомство. Историческое событие произошло 24 января 2017 года: на свет появилась малышка, названная Фионой.
Детство крохи было полно трудностей: родилась она на 6 недель раньше положенного срока. Масса Фионы составляла всего 13 кг, тогда как нормой для новорожденного бегемота считается 25 кг. В дикой природе детеныши бегемотов сразу же начинают плавать и умеют стоять на ногах, но Фионе пришлось всему этому учиться в первые недели жизни. Ее также пришлось перевести на искусственное вскармливание: так самка стала первым бегемотом в мире, питавшимся молочной смесью из бутылочки. В период прорезывания зубов она стала отказываться от пищи, и ее кормили внутривенно. За судьбой беспомощной малышки следил весь мир, и даже теперь, когда ее здоровью ничто не угрожает, а масса перевалила за 500 кг, она остается «звездой» зоопарка.
Популярность Фионы теперь столь высока, что на различные посвященные ей события билеты разлетаются моментально. А для тех, кто не может увидеть Фиону лично, зоопарк ведет блог о ее жизни. Недавно специалисты сделали видеоподборку из нескольких забавных и трогательных моментов из жизни юной знаменитой обитательницы.
Узнайте, как бегемоты учатся плавать.
Детство крохи было полно трудностей: родилась она на 6 недель раньше положенного срока. Масса Фионы составляла всего 13 кг, тогда как нормой для новорожденного бегемота считается 25 кг. В дикой природе детеныши бегемотов сразу же начинают плавать и умеют стоять на ногах, но Фионе пришлось всему этому учиться в первые недели жизни. Ее также пришлось перевести на искусственное вскармливание: так самка стала первым бегемотом в мире, питавшимся молочной смесью из бутылочки. В период прорезывания зубов она стала отказываться от пищи, и ее кормили внутривенно. За судьбой беспомощной малышки следил весь мир, и даже теперь, когда ее здоровью ничто не угрожает, а масса перевалила за 500 кг, она остается «звездой» зоопарка.
Популярность Фионы теперь столь высока, что на различные посвященные ей события билеты разлетаются моментально. А для тех, кто не может увидеть Фиону лично, зоопарк ведет блог о ее жизни. Недавно специалисты сделали видеоподборку из нескольких забавных и трогательных моментов из жизни юной знаменитой обитательницы.
Узнайте, как бегемоты учатся плавать.