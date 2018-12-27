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  • Один за всех и все за одного: видео о героизме пингвинов
    Фото: BBC
  • Один за всех и все за одного: видео о героизме пингвинов
    Фото: BBC
  • Один за всех и все за одного: видео о героизме пингвинов
    Фото: BBC
Природа

Один за всех и все за одного: видео о героизме пингвинов

Юные пингвины беззащитны перед безжалостными хищниками, но иногда они могут рассчитывать на помощь пернатых собратьев.
Анастасия Баринова
27 декабря 2018 в 15:02
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На телеканале BBC One есть цикл «шпионских» передач о природе: журналисты наблюдают за животными в их естественной среде обитания с помощью замаскированных камер. Звери и птицы не обеспокоены присутствием операторов, а те, в свою очередь, получают невероятные кадры. Сюжеты, снятые в полярных условиях, получили название Spy in the Snow: «Шпион в снегу». Героями одного из выпусков стали пингвинята, попавшие в беду.

Небольшая группа детенышей императорских пингвинов бредет по льду, чтобы присоединиться к своей колонии, но на пути появляется враг: южный гигантский буревестник (лат. Macronectes giganteus). Это хищная и очень крупная птица: в длину она достигает метра, а размах крыльев превышает два метра. Буревестник питается рыбой, кальмарами и птичьими яйцами. Он часто живет по соседству с пингвинами, разоряя их гнезда, нападая на заболевших взрослых особей или слабых птенцов. Не брезгует буревестник и падалью.

Заметив опасность, малыши пытаются убежать, но не могут: из-за своей особой неловкой походки они не способны быстро передвигаться по земле. Один из испуганных птенцов поскальзывается и падает, что делает его легкой добычей для хищника, но все пингвинята незамедлительно перегруппировываются, сформировав плотное кольцо вокруг упавшего собрата. Один из птенцов особенно храбрится, вытягиваясь во весь рост и распахивая крылышки, закрывая собой переминающихся с лапки на лапку пингвинят за его спиной. Неизвестно, помогла бы им такая тактика: возможно, агрессивная птица все равно утащила бы одного из них. По крайней мере, буревестник усаживается караулить найденную добычу, ожидая, когда группа двинется с места и снова разделится. 

Однако внезапно на помощь приходит сородич другого вида: пингвин Адели. Эти птицы мельче императорских пингвинов: 70 см против 122 см, и даже терпящие бедствие малыши крупнее своего взрослого защитника. Но пингвины Адели известны своим вздорным и раздражительным нравом. Стремительно подбежав к детенышам, «супергерой» встает между ними и хищником, не позволяя тому приблизиться. С Адели предпочитает не связываться даже буревестник, и тот отходит в сторону, поднимаясь в воздух на поиск новых жертв. Тем временем защитник сопровождает юных путешественников к морю, где их уже ждут собратья.

Посмотрите, как во время съемки той же программы птицам помогли журналисты.

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