Япония официально возобновит китобойный промысел
Международная комиссия по промыслу китов (IWC), созданная в 1948 году, выработала ряд запретов и рекомендаций, и на Японию распространяется мораторий на добычу китов, принятый в 1986 году. Но по факту страна не прекратила охоту на китообразных – менялись лишь акватории и заявленные цели. Официально не нарушая запрета на коммерческую добычу морских млекопитающих, Япония регулярно снаряжала «научные» суда, которые «отлавливают животных для исследовательских целей».
Однако фактически мясо китов отправлялось на прилавки рынок и даже на экспорт (в 2009 году сашими из кита нашли в ресторанах Лос-Анджелеса и Сеула – а ДНК-анализ подтвердил: животное было добыто японским «научным» кораблем).
Генеральный секретарь японского кабинета министров Ёсихидэ Суга заявил, что IWC игнорирует научные данные, свидетельствующие о достаточном количестве китов, не демонстрирует готовность к сближению позиций и не уделяет внимание изучению вопроса рациональности вылова китов. По данным японской стороны, популяция малого полосатика (лат. Balaenoptera acutorostrata) высока, вид относится к благополучным, и охота ведется в основном на него, а не на китов вымирающих видов.
Кроме того, даже среди государств-членов IWC нет единодушия: если против коммерческого вылова китов звучит 48 голосов, то за его возобновление – 40. Выйдя из комиссии, Япония оставляет за собой право на собственное решение вопроса. Промысел планируют возобновить в июле 2019 года. Добыча будет идти в территориальных водах Японии. Одновременно Токио откажется от охоты в Антарктике, где до сих пор проводился так называемый научный китобойный промысел.
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Генеральный секретарь японского кабинета министров Ёсихидэ Суга заявил, что IWC игнорирует научные данные, свидетельствующие о достаточном количестве китов, не демонстрирует готовность к сближению позиций и не уделяет внимание изучению вопроса рациональности вылова китов. По данным японской стороны, популяция малого полосатика (лат. Balaenoptera acutorostrata) высока, вид относится к благополучным, и охота ведется в основном на него, а не на китов вымирающих видов.
Кроме того, даже среди государств-членов IWC нет единодушия: если против коммерческого вылова китов звучит 48 голосов, то за его возобновление — 40. Выйдя из комиссии, Япония оставляет за собой право на собственное решение вопроса. Промысел планируют возобновить в июле 2019 года. Добыча будет идти в территориальных водах Японии. Одновременно Токио откажется от охоты в Антарктике, где до сих пор проводился так называемый научный китобойный промысел.