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В США посадили клоны крупнейших секвой (а ДНК добыли из пней!)
Биологи нашли способ возродить лестных исполинов, погибших много лет назад.
Анастасия Баринова
26 декабря 2018 в 20:41
Секвойи отличаются не только своими гигантскими размерами – (почти 100 метров в высоту!); они также научились противостоять множеству угроз, от инфекций до ударов молний. Благодаря этому срок жизни одного дерева может достигать 3266 лет. Дольше живут разве что сосна остистая (4844 года) и фицройя (3639 лет) – хвойное дерево из семейства кипарисовых.
Однако последняя пара столетий оказалась губительной для секвой: огромный ущерб несли лесозаготовки, пожары и засухи. За относительно короткий срок погибло значительно больше деревьев, чем появилось.
Биологи из американской организации Archangel Ancient Tree Archive взялись за восстановление популяции – но вырастили не обычные саженцы, а точные генетические копии едва ли не самых старых и крупных секвой, от которых ныне остались одни пни: в XIX-XX веках они были пущены на пиломатериалы.
На момент вырубки эти деревья были огромными – им исполнилось примерно 3000 лет, а их стволы тянулись к небу на 100 и даже 120 метров. О габаритах можно судить по диаметрам пней, а они равны 9,5-10,5 м. Это больше, чем у современного видового рекордсмена – секвойи «Генерал Шерман» (его ствол достигает 8,6 метра в поперечнике).
Ранее считалось, что клонировать растения из пней нельзя – необходим живой материал, но в Archangel Ancient Tree Archive справились с задачей. В лесу Президио (Presidio) недалеко от Сан-Франциско было посажено 75 деревьев, созданных на основе ДНК пяти пней.
В лабораторной теплице саженцы провели два года: столько времени потребовалось на их рост с момента сбора материала для клонирования. И поскольку все они происходят от здоровых деревьев, проживших тысячи лет, ученые возлагают на эксперимент большие надежды: крепкие «новобранцы» должны прожить не меньше.
Кстати, секвойя не всегда гибнет, лишившись ствола – она может размножаться вегетативно, а новые побеги, выросшие вокруг «родительского» пня, называются ведьмиными кольцами.
Однако последняя пара столетий оказалась губительной для секвой: огромный ущерб несли лесозаготовки, пожары и засухи. За относительно короткий срок погибло значительно больше деревьев, чем появилось.
Биологи из американской организации Archangel Ancient Tree Archive взялись за восстановление популяции – но вырастили не обычные саженцы, а точные генетические копии едва ли не самых старых и крупных секвой, от которых ныне остались одни пни: в XIX-XX веках они были пущены на пиломатериалы.
На момент вырубки эти деревья были огромными – им исполнилось примерно 3000 лет, а их стволы тянулись к небу на 100 и даже 120 метров. О габаритах можно судить по диаметрам пней, а они равны 9,5-10,5 м. Это больше, чем у современного видового рекордсмена – секвойи «Генерал Шерман» (его ствол достигает 8,6 метра в поперечнике).
Ранее считалось, что клонировать растения из пней нельзя – необходим живой материал, но в Archangel Ancient Tree Archive справились с задачей. В лесу Президио (Presidio) недалеко от Сан-Франциско было посажено 75 деревьев, созданных на основе ДНК пяти пней.
В лабораторной теплице саженцы провели два года: столько времени потребовалось на их рост с момента сбора материала для клонирования. И поскольку все они происходят от здоровых деревьев, проживших тысячи лет, ученые возлагают на эксперимент большие надежды: крепкие «новобранцы» должны прожить не меньше.
Кстати, секвойя не всегда гибнет, лишившись ствола – она может размножаться вегетативно, а новые побеги, выросшие вокруг «родительского» пня, называются ведьмиными кольцами.
Ранее считалось, что клонировать растения из пней нельзя — необходим живой материал, но в Archangel Ancient Tree Archive справились с задачей. В лесу Президио (Presidio) недалеко от Сан-Франциско было посажено 75 деревьев, созданных на основе ДНК пяти пней.
В лабораторной теплице саженцы провели два года: столько времени потребовалось на их рост с момента сбора материала для клонирования. И поскольку все они происходят от здоровых деревьев, проживших тысячи лет, ученые возлагают на эксперимент большие надежды: крепкие «новобранцы» должны прожить не меньше.
Кстати, секвойя не всегда гибнет, лишившись ствола — она может размножаться вегетативно, а новые побеги, выросшие вокруг «родительского» пня, называются ведьмиными кольцами.