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Как сейчас живет тигр, спасенный из «худшего в мире зоопарка»: видео
В 2016 году зоозащитники спасли зверей из зоопарка на Ближнем Востоке, где о них никто не заботился. Последний выживший тигр сейчас живет в прекрасных условиях.
Анастасия Баринова
25 декабря 2018 в 19:59
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Зоопарк South Forest Park, получивший два года назад титул «худшего в мире», находился в палестинском городе Хан-Юнис в Секторе Газа. Но после обострения военного конфликта добраться туда не cмогли не только посетители, но и смотрители. В результате подавляющее большинство животных – 80 из 100 – умерло от голода. Когда сотрудники вернулись на свои рабочие места, они обнаружили ужасающую картину: десятки мертвых тел, превратившихся под палящим солнцем в мумии.
Four Paws и другие международные организации, занимающиеся помощью животным, приступили к эвакуации выживших обитателей South Forest Park. Среди них была единственная большая кошка – тигр по кличке Laziz. Он родился в 2006 или 2007 годах в дикой природе, сразу же был пойман браконьерами, продавался на черном рынке в Египте и оттуда контрабандой перевезен в Хан-Юнис. Пережив бомбежки и голод, проведя два последних месяца заточения рядом со своей мертвой подругой, тигр наконец смог вернуться к благополучной жизни: из зоопарка его перевезли в реабилитационный центр LionsRock, расположенный в ЮАР.
Сейчас он проводит время в компании 18 других тигров на территории, в 1000 раз превосходящей его прежнее место жительства. Здесь есть бассейн и площадки для игр, он получает полноценное питание и медицинский уход. Ветеринары говорят, что и в эти дни, спустя два года после освобождения от кошмара, Laziz испытывает стресс, но в целом за его здоровье уже можно не опасаться.
Посмотрите на животных, спасенных из клеток в Перу.
Four Paws и другие международные организации, занимающиеся помощью животным, приступили к эвакуации выживших обитателей South Forest Park. Среди них была единственная большая кошка – тигр по кличке Laziz. Он родился в 2006 или 2007 годах в дикой природе, сразу же был пойман браконьерами, продавался на черном рынке в Египте и оттуда контрабандой перевезен в Хан-Юнис. Пережив бомбежки и голод, проведя два последних месяца заточения рядом со своей мертвой подругой, тигр наконец смог вернуться к благополучной жизни: из зоопарка его перевезли в реабилитационный центр LionsRock, расположенный в ЮАР.
Сейчас он проводит время в компании 18 других тигров на территории, в 1000 раз превосходящей его прежнее место жительства. Здесь есть бассейн и площадки для игр, он получает полноценное питание и медицинский уход. Ветеринары говорят, что и в эти дни, спустя два года после освобождения от кошмара, Laziz испытывает стресс, но в целом за его здоровье уже можно не опасаться.
Посмотрите на животных, спасенных из клеток в Перу.