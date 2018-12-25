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  • Ящерицы, которые умеют дышать под водой: видео
    Фото: Lindsey Swierk
  • Ящерицы, которые умеют дышать под водой: видео
    Фото: Smithsonian Channel
  • Ящерицы, которые умеют дышать под водой: видео
    Фото: Smithsonian Channel
Природа

Ящерицы, которые умеют дышать под водой: видео

Даже хорошо изученное животное всегда может удивить ученых — доказано анолисами, отличными ныряльщиками из мира пресмыкающихся.
Анастасия Баринова
25 декабря 2018 в 17:21
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В Карибском бассейне и южной части Северной Америки живут ящерицы из рода анолисов – Anolis oxylophus. Некоторые из них могут надолго оставаться под водой – минут на 15. Долгое время считалось, что рептилии просто задерживают дыхание, но относительно недавно две научные группы провели исследования – и обнаружили новое (и удивительное!) свойство анолисов.

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Credit: Smithsonian Channel

Биологи Нил Лосин (Neil Losin) и Нейт Даппен (Nate Dappen) работали над документальным фильмом для научно-популярного канала Smithsonian. Героем их сюжета, снятого в Коста-Рике, стала ящерица Anolis oxylophus. На глазах у кинематографистов она нырнула – и провела на дне примерно десять минут. Уже после, пересматривая отснятый материал, исследователи заметили крошечный пульсирующий пузырек воздуха в верхней части головы ящерицы.


Это позволяет сравнить ее с дайвером, который при погружении дышит с помощью ребризера (аппарата, который очищает выдыхаемый воздух от углекислого газа и насыщает кислородом). Способность циклично использовать запасы воздуха – редкость для наземных позвоночных. Нечто подобное демонстрируют, например, пауки-серебрянки (лат. Argyroneta aquatica): их «акваланг» – это тонкий слой воздуха на поверхности тела. Однако способности анолисов не изучены подробно.

Родственный вид, игуану Anolis aquaticus изучала биолог Бингемтонского университета Линдси Сверк (Lindsey Swierk). Еще в 2015 году она заметила, как ящерка, спасаясь от хищника, нырнула в реку и провела там 16 минут. Решив узнать механизмы подводного дыхания этих животных, Линдси установила видеокамеру. Это позволило разглядеть, что на морде животного появляется и опадает надутый воздухом кожный мешок.


Линдси предполагает, что на голове и шее рептилии есть «карманы», в которых задерживается воздух. Она планирует продолжить свои исследования, чтобы понять процесс точнее.

Посмотрите, как другие игуаны спасаются от врагов.

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