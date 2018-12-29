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Почему растения не любят, когда их трогают
Даже малейшее касание замедляет рост растений.
Анастасия Баринова
29 декабря 2018 в 16:55
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В последние годы наука заставила нас пересмотреть взгляд на сознательность растений: оказалось, что по крайней мере некоторые их виды имеют память и интеллект, умеют считать и даже общаться. Также было установлено влияние физических контактов на представителей мира флоры: в ответ на обрызгивание водой в листьях подопытного образца менялась активность множества генов, управляющих работой митохондрий и хлоропластов.
Недавно австралийские биологи рассмотрели эти механизмы детальнее на примере резуховидки Таля (лат. Arabidopsis thaliana) – широко распространенного растения семейства капустные. В ответ на различные раздражители: от капель воды до касания рукой – механическая реакция возникала через 10-30 минут. Изменения происходили даже в том случае, если на листья падала тень: вероятно, его клетки воспринимали это как сигнал, что кто-то приблизился и может потрогать растение.
В результате запускалась молекулярная перестройка, нацеленная на противостояние возможной угрозе. В частности, начинался усиленный рост жасмонатов – гормонов, накапливающих в клетках метаболиты, которые отталкивают насекомых-вредителей и помогают бороться с грибком. В течение получаса менялось до 10% генома растения, но оно направляло на это слишком много энергии. Из-за этого у него уже не оставалось сил на полноценное развитие, а при повторном касании растение теряло замедляло свой рост на 30%.
Понимание этих процессов поможет сделать сельское хозяйство эффективнее: и это не только обеспечение растениям «безмятежной жизни», но и возможность создать генетически модифицированные культуры, которые не так бурно реагируют на механические раздражители, которыми полна окружающая среда.
Посмотрите, как быстро по листьям и стеблям передаются сигналы об опасности.
Недавно австралийские биологи рассмотрели эти механизмы детальнее на примере резуховидки Таля (лат. Arabidopsis thaliana) – широко распространенного растения семейства капустные. В ответ на различные раздражители: от капель воды до касания рукой – механическая реакция возникала через 10-30 минут. Изменения происходили даже в том случае, если на листья падала тень: вероятно, его клетки воспринимали это как сигнал, что кто-то приблизился и может потрогать растение.
В результате запускалась молекулярная перестройка, нацеленная на противостояние возможной угрозе. В частности, начинался усиленный рост жасмонатов – гормонов, накапливающих в клетках метаболиты, которые отталкивают насекомых-вредителей и помогают бороться с грибком. В течение получаса менялось до 10% генома растения, но оно направляло на это слишком много энергии. Из-за этого у него уже не оставалось сил на полноценное развитие, а при повторном касании растение теряло замедляло свой рост на 30%.
Понимание этих процессов поможет сделать сельское хозяйство эффективнее: и это не только обеспечение растениям «безмятежной жизни», но и возможность создать генетически модифицированные культуры, которые не так бурно реагируют на механические раздражители, которыми полна окружающая среда.
Посмотрите, как быстро по листьям и стеблям передаются сигналы об опасности.