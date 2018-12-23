Московский зоопарк подвел итоги уходящего года
В этом году Московский зоопарк радовался бэби-буму в своих стенах: ведь появление новых детенышей говорит о том, что животным комфортно находиться в созданных для них условиях и воспитывать в них свое потомство. Среди самых редких обитателей зоопарка детеныши появились у пары кафрских рогатых воронов, мартышки дианы и сычуаньского такина – парнокопытного краснокнижного зверя с золотистым руном. А еще впервые за прошедшие 20 лет в Московском зоопарке родился северный морской котик!
В семействе восточно-сибирских рысей – тоже пополнение: посетители уже давно могли любоваться растущими котятами в просторном вольере, отведенном для этих крупных диких кошек. Отличились и Впервые было получено потомство от гвинейских турако. Среди пернатых потомством также обзавелись восточные венценосные журавли, кудрявые пеликаны, усатые синицы, павлины и журавли Стенли. Детеныши появились у крошечных антилоп – дик-диков Кирка (3 особи), обыкновенных бобров (4 детенышей), толстохвостых галаго (2 особи), бенгальских лори (2 особи), и чакоанских мар, которые являются прелестными миниатюрными грызунами из семейства свинковых.
«Очень важно, чтобы у жителей и гостей столицы была возможность любоваться на многообразие фауны Земли, знакомиться с ним во всей красе. Только так нам удастся привить как можно большему числу людей бережное отношение к природе и осознание своей ответственности за будущее каждого отдельного вида», – генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова.Особенным событием стало рождение в Московском зоопарке потомства безухого калимантанского варана. Это невероятно редкая рептилия, и в общемировой практике они еще никогда не размножались. Герпетологам Московского зоопарка удалось задокументировать весь процесс подготовки к выведению детенышей, и теперь они смогут поделиться своим опытом с коллегами из других зоопарков.
Радостные вести пришли и из филиала Московского зоопарка – Центра воспроизводства редких видов, который находится неподалеку от Москвы. Там отметили успешное размножение тех видов животных, с которыми Московский зоопарк участвует в международных природоохранных программах: стерх, японский журавль, белоплечий орлан, орлан-белохвост, росомаха, лесной северный олень.
Также в Центре воспроизводства редких видов появились детеныши от дальневосточного леопарда Николая, спасенного из природы, где он еще котенком пострадал от рук браконьеров. Рождение от него и рекомендованной самки двух котят, по мнению сотрудников Московского зоопарка, «имеет колоссальное значение для сохранения дальневосточного леопарда и создания резервной генетически разнообразной популяции вида в неволе». Нельзя не отметить и успешное искусственное осеменение (в результате которого вылупились два птенца) самки черношейного журавля, не пожелавшей сходиться с самцом.
Но такой бэби-бум – не единственная причина значительного увеличения количества обитателей Московского зоопарка. В этом году в его стены прибыло немало зверей редких и экзотических видов. Так, впервые за 30 лет в коллекции зоопарка вновь появилась редкая южноафриканская птица-секретарь. Осваивает свой вольер и дальневосточная лесная кошка – последний раз в Московском зоопарке посетители могли любоваться на нее больше полувека назад.
С почетом встретили в зоопарке папуанских пингвинов, прибывших из Германии. Также многообразие пернатых пополнили хохлатые гокко и сероспинные трубачи – редкие представители фауны Латинской Америки; совсем недавно в зоопарк доставили синих дакнис, бирюзовых танагра, зеленых саи, пурпурных танагра медососов. Увидеть этих птиц гости зоопарка смогут уже в новом году, когда пернатые пройдут карантин и адаптируются к жизни на новом месте.
Подробную информацию обо всех животных и режиме работы ищите на сайте зоопарка.
Особенным событием стало рождение в Московском зоопарке потомства безухого калимантанского варана. Это невероятно редкая рептилия, и в общемировой практике они еще никогда не размножались. Герпетологам Московского зоопарка удалось задокументировать весь процесс подготовки к выведению детенышей, и теперь они смогут поделиться своим опытом с коллегами из других зоопарков.
Радостные вести пришли и из филиала Московского зоопарка — Центра воспроизводства редких видов, который находится неподалеку от Москвы. Там отметили успешное размножение тех видов животных, с которыми Московский зоопарк участвует в международных природоохранных программах: стерх, японский журавль, белоплечий орлан, орлан-белохвост, росомаха, лесной северный олень.
Также в Центре воспроизводства редких видов появились детеныши от дальневосточного леопарда Николая, спасенного из природы, где он еще котенком пострадал от рук браконьеров. Рождение от него и рекомендованной самки двух котят, по мнению сотрудников Московского зоопарка, «имеет колоссальное значение для сохранения дальневосточного леопарда и создания резервной генетически разнообразной популяции вида в неволе». Нельзя не отметить и успешное искусственное осеменение (в результате которого вылупились два птенца) самки черношейного журавля, не пожелавшей сходиться с самцом.
Но такой бэби-бум — не единственная причина значительного увеличения количества обитателей Московского зоопарка. В этом году в его стены прибыло немало зверей редких и экзотических видов. Так, впервые за 30 лет в коллекции зоопарка вновь появилась редкая южноафриканская птица-секретарь. Осваивает свой вольер и дальневосточная лесная кошка — последний раз в Московском зоопарке посетители могли любоваться на нее больше полувека назад.
С почетом встретили в зоопарке папуанских пингвинов, прибывших из Германии. Также многообразие пернатых пополнили хохлатые гокко и сероспинные трубачи — редкие представители фауны Латинской Америки; совсем недавно в зоопарк доставили синих дакнис, бирюзовых танагра, зеленых саи, пурпурных танагра медососов. Увидеть этих птиц гости зоопарка смогут уже в новом году, когда пернатые пройдут карантин и адаптируются к жизни на новом месте.
Подробную информацию обо всех животных и режиме работы ищите на сайте зоопарка.