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Место встречи дальневосточных леопардов: видео
Фотоловушка в национальном парке «Земля леопарда» запечатлела сразу четырех краснокнижных кошек: взрослые самец и самка общаются с помощью меток, а любопытные котята делают «селфи».
Анастасия Баринова
21 декабря 2018 в 18:42
Дальневосточный леопард относится к видам на грани вымирания. В настоящее время эти хищники встречаются только на юго-западе Приморского края, а также на небольшом участке Китая, граничащем с Россией. По данным фотомониторинга за 2017 год, в парке «Земля леопарда» обитало 86 взрослых леопардов и 21 котенок, тогда как еще сто лет назад эти ловкие пятнистые кошки заселяли весь Корейский полуостров и две провинции Китая.
Фотоловушки не только помогают подсчитывать численность зверей, но и позволяют больше узнать об их жизни. Одна из камер была установлена в «Земле леопарда» на перекрестке множества звериных троп: здесь животные со всей округи осматривают территорию, оставляют и получают послания в виде меток. Такое расположение помогло получить интересную видеозапись.
Первой в кадре появляется самка под номером Leo 39F (ее, как и других кошек, идентифицируют по уникальному расположению пятен на шкуре). Хищница осматривается, оставляет на земле поскреб с мочевой меткой, которую затем будут изучать другие герои видео. Отдыхая перед фотоловушкой, опытная самка заглядывает в объектив, спокойно реагируя на съемку – с камерами на «Земле леопарда» она знакома уже более шести лет.
На следующий день площадку посещает самец Leo 76M по имени Маньчжур. Обнюхав метку, он вздергивает верхнюю губу и втягивает в себя воздух – этот оскал называется флемен и служит зверям специально для восприятия запахов. Оставив рядом ответное «сообщение», Маньчжур безмятежно вылизывается.
Когда площадка опустела, ее заняли два котенка, ранее не известные специалистам «Земли леопарда». Любознательные детеныши изучили весь набор местных запахов, «улыбаясь» камере. Свои метки они не оставили – уже в этом возрасте они понимают, что дать отпор сильным врагам они еще не в состоянии, значит привлекать к себе внимание не следует.
Биологи поясняют, что запечатлеть такое количество леопардов за один раз – большая редкость. Ключевую роль в успехе сыграл выбор площадки: отсюда хорошо просматривается долина; в мире животных это удобное место накопления и передачи информации. В метках могут содержаться самые разные важные сообщения: пол, возраст, поиск пары и заявление о хозяйских правах на территорию.
Посмотрите на другие результаты работы фотоловушек.
Фотоловушки не только помогают подсчитывать численность зверей, но и позволяют больше узнать об их жизни. Одна из камер была установлена в «Земле леопарда» на перекрестке множества звериных троп: здесь животные со всей округи осматривают территорию, оставляют и получают послания в виде меток. Такое расположение помогло получить интересную видеозапись.
Первой в кадре появляется самка под номером Leo 39F (ее, как и других кошек, идентифицируют по уникальному расположению пятен на шкуре). Хищница осматривается, оставляет на земле поскреб с мочевой меткой, которую затем будут изучать другие герои видео. Отдыхая перед фотоловушкой, опытная самка заглядывает в объектив, спокойно реагируя на съемку – с камерами на «Земле леопарда» она знакома уже более шести лет.
На следующий день площадку посещает самец Leo 76M по имени Маньчжур. Обнюхав метку, он вздергивает верхнюю губу и втягивает в себя воздух – этот оскал называется флемен и служит зверям специально для восприятия запахов. Оставив рядом ответное «сообщение», Маньчжур безмятежно вылизывается.
Когда площадка опустела, ее заняли два котенка, ранее не известные специалистам «Земли леопарда». Любознательные детеныши изучили весь набор местных запахов, «улыбаясь» камере. Свои метки они не оставили – уже в этом возрасте они понимают, что дать отпор сильным врагам они еще не в состоянии, значит привлекать к себе внимание не следует.
Биологи поясняют, что запечатлеть такое количество леопардов за один раз – большая редкость. Ключевую роль в успехе сыграл выбор площадки: отсюда хорошо просматривается долина; в мире животных это удобное место накопления и передачи информации. В метках могут содержаться самые разные важные сообщения: пол, возраст, поиск пары и заявление о хозяйских правах на территорию.
Посмотрите на другие результаты работы фотоловушек.