Экзотические обитатели вод Тасмании: более ста новых видов
«Обследовав 45 подводных гор, мы детально изучили семь из них, опустились на глубину 1 900 метров, собрали 60 тысяч стереоизображений и записали 300 часов видеоматериала. Общая длина пройденного нами пути составила 200 километров», – руководитель экспедиции Алан Уильямс (Alan Williams).
(Пока неназванный вид омара / NESP Marine Biodiversity Hub, CSIRO)
На обработку информации уйдет несколько месяцев, а пока ученые привели несколько примеров сделанных ими открытий: это новые виды рыб, моллюсков и крабов – более сотни в общей сложности. Среди них и омары с непривычно длинными клешнями, и черви с переливающимися сегментами, и крабы в колючей броне. Встретились им уже известные, но всегда удивляющие своим несчастным видом рыбы-капли – знаменитые эндемики Австралии. Некоторых из них вы можете увидеть в верхней галерее статьи, на других – полюбуйтесь здесь (листайте вправо):
Также во время исследования коралловых рифов учёные записали огромное количество видео, которые тоже будут использовать в своей работе: на них запечатлены светящиеся кальмары, морское дно, усеянным губками в форме тюльпанов, необычные лучеперые рыбы, австралийские акулы-призраки, относящихся к химерообразным, неторопливо скользящие под водой скаты и многие другие морские обитатели.
К сожалению, эти хрупкие и медленно развивающиеся экосистемы сейчас переживают непростые времена (а в будущем положение, скорее всего, будет только ухудшаться). Это происходит из-за рыболовства, добычи полезных ископаемых, потепления Мирового океана и повышения в нем кислотности. Изучая скрытых от глаз человека морских обитателей, ученые не только могут составить каталог биоразнообразия этих таинственных экосистем, но и спрогнозировать риски, а также выработать меры по защите уникальных природных уголков. Посмотрите на удивительных жителей северных морей нашей планеты.
Также во время исследования коралловых рифов учёные записали огромное количество видео, которые тоже будут использовать в своей работе: на них запечатлены светящиеся кальмары, морское дно, усеянным губками в форме тюльпанов, необычные лучеперые рыбы, австралийские акулы-призраки, относящихся к химерообразным, неторопливо скользящие под водой скаты и многие другие морские обитатели.
К сожалению, эти хрупкие и медленно развивающиеся экосистемы сейчас переживают непростые времена (а в будущем положение, скорее всего, будет только ухудшаться). Это происходит из-за рыболовства, добычи полезных ископаемых, потепления Мирового океана и повышения в нем кислотности. Изучая скрытых от глаз человека морских обитателей, ученые не только могут составить каталог биоразнообразия этих таинственных экосистем, но и спрогнозировать риски, а также выработать меры по защите уникальных природных уголков. Посмотрите на удивительных жителей северных морей нашей планеты.