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  • Экзотические обитатели вод Тасмании: более ста новых видов
    Это существо относится к классу офиур, или змеехвосток, — животных из типа иглокожих Фото: NESP Marine Biodiversity Hub, CSIRO
  • Экзотические обитатели вод Тасмании: более ста новых видов
    Рыба-капля Фото: NESP Marine Biodiversity Hub, CSIRO
  • Экзотические обитатели вод Тасмании: более ста новых видов
    Фото: NESP Marine Biodiversity Hub, CSIRO
  • Экзотические обитатели вод Тасмании: более ста новых видов
    Фото: NESP Marine Biodiversity Hub, CSIRO
Природа

Экзотические обитатели вод Тасмании: более ста новых видов

Австралийские биологи открыли около сотни новых видов глубоководных морских существ.
Анастасия Баринова
21 декабря 2018 в 17:25
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Ученые из Государственного объединения научных и прикладных исследований Австралии (CSIRO) на протяжении месяца работали в морском заповеднике Содружества Хуон (Huon Marine Park). Здесь на огромной площади располагаются подводные горы; вершины самых высоких находятся на глубине 1 250 метров. Изучение этой уникальной местности стало возможно только недавно, с появлением глубоководных дистанционных аппаратов.
«Обследовав 45 подводных гор, мы детально изучили семь из них, опустились на глубину 1 900 метров, собрали 60 тысяч стереоизображений и записали 300 часов видеоматериала. Общая длина пройденного нами пути составила 200 километров», – руководитель экспедиции Алан Уильямс (Alan Williams). 
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(Пока неназванный вид омара / NESP Marine Biodiversity Hub, CSIRO)

На обработку информации уйдет несколько месяцев, а пока ученые привели несколько примеров сделанных ими открытий: это новые виды рыб, моллюсков и крабов – более сотни в общей сложности. Среди них и омары с непривычно длинными клешнями, и черви с переливающимися сегментами, и крабы в колючей броне. Встретились им уже известные, но всегда удивляющие своим несчастным видом рыбы-капли – знаменитые эндемики Австралии. Некоторых из них вы можете увидеть в верхней галерее статьи, на других – полюбуйтесь здесь (листайте вправо): 

  • Фото: NESP Marine Biodiversity Hub, CSIRO
  • Фото: NESP Marine Biodiversity Hub, CSIRO
  • Фото: NESP Marine Biodiversity Hub, CSIRO
  • Hermit crab (Parapagurus richeri) Фото: NESP Marine Biodiversity Hub, CSIRO
  • Пока неопознанный вид омара. Фото: NESP Marine Biodiversity Hub, CSIRO


Также во время исследования коралловых рифов учёные записали огромное количество видео, которые тоже будут использовать в своей работе: на них запечатлены светящиеся кальмары, морское дно, усеянным губками в форме тюльпанов, необычные лучеперые рыбы, австралийские акулы-призраки, относящихся к химерообразным, неторопливо скользящие под водой скаты и многие другие морские обитатели. 

К сожалению, эти хрупкие и медленно развивающиеся экосистемы сейчас переживают непростые времена (а в будущем положение, скорее всего, будет только ухудшаться). Это происходит из-за рыболовства, добычи полезных ископаемых, потепления Мирового океана и повышения в нем кислотности. Изучая скрытых от глаз человека морских обитателей, ученые не только могут составить каталог биоразнообразия этих таинственных экосистем, но и спрогнозировать риски, а также выработать меры по защите уникальных природных уголков. Посмотрите на удивительных жителей северных морей нашей планеты.

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