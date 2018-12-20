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Спасенный в результате операции ленивец прижимается к ветеринару. Фото: Kirsten Luce/National Geographic
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Полицейский отцепляет ленивца с деревянных перил. Эта просторная площадка является основным «местом для селфи» для десятков туристов, которые каждый день приезжают сюда на лодках, чтобы запечатлеть животных. Фото: Kirsten Luce/National Geographic
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Огромная анаконда, пойманная в джунглях, была отличной приманкой для туристических фотографий. Фото: Kirsten Luce/National Geographic
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Спасенный тукан Фото: Kirsten Luce/National Geographic
22 зверя спасены из плена в Перу
Местные жители держали диких животных в клетках для привлечения туристов.
Анастасия Баринова
20 декабря 2018 в 19:00
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В небольшом городке Пуэрто-Алегрия (Puerto Alegría) в амазонских джунглях прошла крупная спасательная операция: у местных жителей были изъяты 22 представителя фауны: анаконда, ламантин, беличья обезьяна, три ленивца, дикобраз, длиннохвостая кошка, а также несколько попугаев и туканов. Стартом к акции стало расследование National Geographic, проведенное полтора года назад. Тогда журналисты обнаружили в городе 28 животных, которых заставляли «работать» в туристическом бизнесе.
Тогда среди пленников также находились муравьед, ночная обезьяна, еще один дикобраз и ряд других зверей – сейчас их найти не удалось; вероятнее всего, они уже погибли. Все звери содержались в условиях, препятствующих их росту, развитию и нарушающих психическое здоровье, их рацион не соответствовал природному: достаточно сказать, что муравьеда кормили йогуртом.
Пуэрто-Алегрия находится в области Трес-Фронтерас (Tres Fronteras) – это участок, в котором сходятся границы Бразилии, Перу и Колумбии, но на реке погранконтроль не осуществляется, что облегчает контрабанду животных. При этом операция должна была быть проведена масштабно, поэтому для транспортировки в регион достаточного количества техники и людей потребовались большие усилия. Когда все удалось, спасением зверей занялись 33 сотрудника отдела охраны окружающей среды Национальной полиции Перу, перуанская береговая охрана, прокуратура, военно-воздушные силы страны, ветеринары, а также представители Службы охраны природы США.
Первый рейд был совершен на платформу, где звери «ожидали» фотосессий с туристами. Затем был спасен ламантин, имеющий признаки недоедания: судя по всему, его основной пищей было соевое молоко, которым туристы за плату могли покормить животное. По окончании операции всех животных погрузили на самолеты и лодки, чтобы доставить в специализированные центры. Правда, не для всех узников еще найден новый дом – так, один из ветеринаров ухаживает за ленивцем, которого пока некуда отправить. Тем не менее врачи отмечают, что несмотря на сильнейший стресс, который испытывают животные, они хорошо реагируют на лечение и многих, возможно, впоследствии удастся выпустить в естественную среду.
Узнайте, как экологи спасли непальского танцующего медведя.
Тогда среди пленников также находились муравьед, ночная обезьяна, еще один дикобраз и ряд других зверей – сейчас их найти не удалось; вероятнее всего, они уже погибли. Все звери содержались в условиях, препятствующих их росту, развитию и нарушающих психическое здоровье, их рацион не соответствовал природному: достаточно сказать, что муравьеда кормили йогуртом.
Пуэрто-Алегрия находится в области Трес-Фронтерас (Tres Fronteras) – это участок, в котором сходятся границы Бразилии, Перу и Колумбии, но на реке погранконтроль не осуществляется, что облегчает контрабанду животных. При этом операция должна была быть проведена масштабно, поэтому для транспортировки в регион достаточного количества техники и людей потребовались большие усилия. Когда все удалось, спасением зверей занялись 33 сотрудника отдела охраны окружающей среды Национальной полиции Перу, перуанская береговая охрана, прокуратура, военно-воздушные силы страны, ветеринары, а также представители Службы охраны природы США.
Первый рейд был совершен на платформу, где звери «ожидали» фотосессий с туристами. Затем был спасен ламантин, имеющий признаки недоедания: судя по всему, его основной пищей было соевое молоко, которым туристы за плату могли покормить животное. По окончании операции всех животных погрузили на самолеты и лодки, чтобы доставить в специализированные центры. Правда, не для всех узников еще найден новый дом – так, один из ветеринаров ухаживает за ленивцем, которого пока некуда отправить. Тем не менее врачи отмечают, что несмотря на сильнейший стресс, который испытывают животные, они хорошо реагируют на лечение и многих, возможно, впоследствии удастся выпустить в естественную среду.
Узнайте, как экологи спасли непальского танцующего медведя.
Первый рейд был совершен на платформу, где звери «ожидали» фотосессий с туристами. Затем был спасен ламантин, имеющий признаки недоедания: судя по всему, его основной пищей было соевое молоко, которым туристы за плату могли покормить животное. По окончании операции всех животных погрузили на самолеты и лодки, чтобы доставить в специализированные центры. Правда, не для всех узников еще найден новый дом — так, один из ветеринаров ухаживает за ленивцем, которого пока некуда отправить. Тем не менее врачи отмечают, что несмотря на сильнейший стресс, который испытывают животные, они хорошо реагируют на лечение и многих, возможно, впоследствии удастся выпустить в естественную среду.
Узнайте, как экологи спасли непальского танцующего медведя.