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Змею нового вида обнаружили в желудке другой змеи
Многие змеи поедают себе подобных, потому змея, найденная в лесах Мексики с остатками трапезы в желудке, не привлекла внимания ученых: они решили исследовать змеиный обед «когда-нибудь» — и напрасно.
Анастасия Баринова
20 декабря 2018 в 18:20
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В 1976 году житель мексиканского штата Чьяпас нашел в лесу огромную коралловую змею Micrurus nigrocinctus и передал ее ученым. Те обнаружили внутри рептилии инородное полупереваренное тело, но это не показалось им чем-то необычным, и экземпляр четыре десятка лет пылился в архивах. Лишь совсем недавно им решила заняться команда герпетологов из Техасского университета в Остине, и благодаря этому было совершено открытие нового вида змей.
Обедом коралловой змеи оказалась другая, совершенно незнакомая ученым, рептилия – взрослый самец длиной почти 26 см. При определении видов значительную роль играет чешуйчатый покров, и исследователи обратили внимание на то, что у съеденного змея чешуйки под хвостом (которые называются субкаудальными) были непарными. Отличались от известных науке подобных видов и форма черепа, и гемипениса.
Новый вид получил имя Cenaspis aenigma – «загадочная обеденная змея». Она относится к роющим: об этом говорит удлиненный череп, и косвенно – то, что она никогда не попадалась на глаза людей, поскольку такие рептилии ведут подземный образ жизни.
Без обнаружения живого экземпляра ученые не могут сказать о находке больше. Рептилия остается по-настоящему загадочной: рисунок на ее чешуе есть лишь на брюшке, а спина невзрачная, тогда как у остальных представителей этого типа змей подобных отметин ранее не видели. Еще одним неясным аспектом является ее рацион: обычно роющие змеи питаются слизнями и дождевыми червями. Однако C.aenigma обладала хорошо развитыми зубами и мощными челюстями: это позволяет предположить, что она также охотилась на многоножек с хитиновым панцирем, членистоногих и других «жестких» животных.
Посмотрите, что происходит со змеей, съевшей дикобраза.
Обедом коралловой змеи оказалась другая, совершенно незнакомая ученым, рептилия – взрослый самец длиной почти 26 см. При определении видов значительную роль играет чешуйчатый покров, и исследователи обратили внимание на то, что у съеденного змея чешуйки под хвостом (которые называются субкаудальными) были непарными. Отличались от известных науке подобных видов и форма черепа, и гемипениса.
Новый вид получил имя Cenaspis aenigma – «загадочная обеденная змея». Она относится к роющим: об этом говорит удлиненный череп, и косвенно – то, что она никогда не попадалась на глаза людей, поскольку такие рептилии ведут подземный образ жизни.
Без обнаружения живого экземпляра ученые не могут сказать о находке больше. Рептилия остается по-настоящему загадочной: рисунок на ее чешуе есть лишь на брюшке, а спина невзрачная, тогда как у остальных представителей этого типа змей подобных отметин ранее не видели. Еще одним неясным аспектом является ее рацион: обычно роющие змеи питаются слизнями и дождевыми червями. Однако C.aenigma обладала хорошо развитыми зубами и мощными челюстями: это позволяет предположить, что она также охотилась на многоножек с хитиновым панцирем, членистоногих и других «жестких» животных.
Посмотрите, что происходит со змеей, съевшей дикобраза.