«Тоже могут испытывать страх и боль»: В России принят закон об ответственном обращении с животными
Раньше обращение с животными и ответственность за него регулировалось статьей 245 УК РФ «За жестокое обращение с животными», которая предусматривала наказание лишь в случае деяния, «повлекшем гибель или увечье животных, если это деяние совершено из хулиганских побуждений, или из корыстных побуждений, или с применением садистских методов, или в присутствии малолетних». При этом единицы из многочисленных случаев жестокого обращения с животными доходили до суда – просто потому, что статью практически невозможно было применить из-за квалифицирующих ее признаков. 245 статья сформулирована так, что преступление обязательно должно было быть совершено либо из хулиганских побуждений, либо в присутствии малолетних и так далее. Еще одной препоной становилась формулировка, согласно которой деяние должно было повлечь гибель или увечье животных – следовательно, человека нельзя было привлечь к ответственности, если он в течение продолжительного времени лишал животное воды и пищи или мучил другим образом.
В новом законопроекте речь идет не только о жестоком, но об «ответственном обращении с животными». Он учитывает как меры по защите животных от жестокого обращения, так и вопросы обеспечения безопасности граждан при взаимодействии с ними. В тексте впервые указывается, что представители фауны могут испытывать эмоции (например, страх) и физические страдания, и это требует к ним соответствующего отношения.
Одним из пунктов стала защита зверей, содержащихся в кафе и ресторанах: теперь это строго запрещено. Также запрещаются контактные зоопарки, размещенные в торговых центрах. Документ также определяет работу приютов и порядок обращения с безнадзорными животными: их должны будут отлавливать, стерилизовать, вакцинировать и возвращать в прежнее место обитания с неснимаемой меткой. Если же животное потеряно и имеет на ошейнике или ином предмете сведения о владельце, его будут обязаны вернуть хозяину.
Позже должен быть подготовлен и утвержден перечень животных, запрещенных к содержанию в домашних условиях. К ним наверняка отнесутся многие дикие животные, которые определяются законом как «животные, изъятые из среды их обитания (в том числе ввезенные на территорию Российской Федерации из других государств), и потомство таких животных».
«Наш законопроект – это ответ на резонансные случаи выгуливания тигров на детских площадках, содержания рысей на балконах многоэтажек. Тигры, львы и медведи в доме – это нарушение здравого смысла. Но, к сожалению, не все понимают, что это опасно, а для самих животных неестественно», – заместитель Председателя Государственной Думы Ольга Тимофеева.К 2020 году также должны быть зарегистрированы и собаки потенциально опасных пород – их список пока находится на рассмотрении.
Среди прочих изменений, которые новый законопроект внесет в жизнь владельцев животных – запрет на умерщвление питомцев за исключением эвтаназии по медицинским показаниям, запрет на проведение боев и продажу в неприспособленных местах – таких как переходы метро. Запрещено избавляться от животного: предварительно надо найти нового владельца или приют. Запрещается пропаганда жестокого обращения с животными.
Выгул животных допустим только на отведенных площадках, при этом на протяжении всего пути важно помнить о безопасности и самих питомцев, и окружающих людей. Также законопроект требует от хозяев «обеспечивать уборку продуктов жизнедеятельности животного в местах и на территориях общего пользования».
Законом вводится не только государственный надзор, в том числе ветеринарный, но и общественный контроль со стороны волонтеров и зоозащитников. За жестокое обращение с животными предусмотрено административное и уголовное наказания. В случае нарушения закона, в котором нет состава уголовного преступления, предусмотрен административный штраф. Физическим лицам придется заплатить от пяти тысяч до пятнадцати тысяч рублей, должностным лицам – от 50 до 100 тысяч рублей, а юридическим – от 100 до 150 тысяч рублей.
Полный текст принятого законопроекта можно скачать и прочитать здесь.
Профильный комитет также подготовил постановление, в соответствии с которым правительству РФ дается 180 дней на составление подзаконных актов. Узнайте о том, как о животных заботятся в Швейцарии.
Одним из пунктов стала защита зверей, содержащихся в кафе и ресторанах: теперь это строго запрещено. Также запрещаются контактные зоопарки, размещенные в торговых центрах. Документ также определяет работу приютов и порядок обращения с безнадзорными животными: их должны будут отлавливать, стерилизовать, вакцинировать и возвращать в прежнее место обитания с неснимаемой меткой. Если же животное потеряно и имеет на ошейнике или ином предмете сведения о владельце, его будут обязаны вернуть хозяину.
Позже должен быть подготовлен и утвержден перечень животных, запрещенных к содержанию в домашних условиях. К ним наверняка отнесутся многие дикие животные, которые определяются законом как «животные, изъятые из среды их обитания (в том числе ввезенные на территорию Российской Федерации из других государств), и потомство таких животных».
«Наш законопроект — это ответ на резонансные случаи выгуливания тигров на детских площадках, содержания рысей на балконах многоэтажек. Тигры, львы и медведи в доме — это нарушение здравого смысла. Но, к сожалению, не все понимают, что это опасно, а для самих животных неестественно», — заместитель Председателя Государственной Думы Ольга Тимофеева.
К 2020 году также должны быть зарегистрированы и собаки потенциально опасных пород — их список пока находится на рассмотрении.
Среди прочих изменений, которые новый законопроект внесет в жизнь владельцев животных — запрет на умерщвление питомцев за исключением эвтаназии по медицинским показаниям, запрет на проведение боев и продажу в неприспособленных местах — таких как переходы метро. Запрещено избавляться от животного: предварительно надо найти нового владельца или приют. Запрещается пропаганда жестокого обращения с животными.
Выгул животных допустим только на отведенных площадках, при этом на протяжении всего пути важно помнить о безопасности и самих питомцев, и окружающих людей. Также законопроект требует от хозяев «обеспечивать уборку продуктов жизнедеятельности животного в местах и на территориях общего пользования».
Законом вводится не только государственный надзор, в том числе ветеринарный, но и общественный контроль со стороны волонтеров и зоозащитников. За жестокое обращение с животными предусмотрено административное и уголовное наказания. В случае нарушения закона, в котором нет состава уголовного преступления, предусмотрен административный штраф. Физическим лицам придется заплатить от пяти тысяч до пятнадцати тысяч рублей, должностным лицам — от 50 до 100 тысяч рублей, а юридическим — от 100 до 150 тысяч рублей.
Полный текст принятого законопроекта можно скачать и прочитать здесь.
Профильный комитет также подготовил постановление, в соответствии с которым правительству РФ дается 180 дней на составление подзаконных актов. Узнайте о том, как о животных заботятся в Швейцарии.