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Создана первая в мире вакцина для пчел
В мире остается все меньше медоносных пчел, и причин этому сразу несколько. Победить все проблемы наука пока не в состоянии, но одну задачу по спасению насекомых решить удалось.
Анастасия Баринова
19 декабря 2018 в 18:54
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Не так давно пчелы оказались на грани вымирания: угрозу для них представляют сразу несколько факторов – изменение климата, экзотические паразиты, инфекции и обильное использование пестицидов в сельском хозяйстве. Если в 1940-х годах в США насчитывалось 6 миллионов ульев, то к 2008 году это число сократилось до 2,3 миллиона.
И эта тенденция продолжается по всему миру. В США популяция домашних пчел с 2006 года уменьшилась на 40%, Европа с 1985 года потеряла 25% пчел, отдельно взятая Великобритания – 45%. Численность шмелей и других насекомых-опылителей также сокращается. Между тем более 200 тысяч видов флоры нуждается в опылении, и без этого задуманного эволюцией процесса растительный покров не сможет восстанавливаться. Исчезновение пчел не только изменит лицо Земли, но и приведет к росту цен на продукты и риску их дефицита: 35% мирового продовольствия производятся благодаря деятельности этих насекомых.
Финские ученые попытались помочь опылителям в решении одной из проблем: в противостоянии инфекционному заболеванию американский гнилец, которое вызывается бактерией Paenibacillus. Сама по себе иммунная система насекомых не имеет антител, однако иммунитет против некоторых заболеваний пчелы своему потомству все же передают. Изучая этот механизм, биологи поняли, как это происходит.
Рабочие пчелы приносят пчелиной матке еду, в которой могут находиться патогены. Переваренные бактерии попадают в жировое тело – орган, ответственный за запас питательных веществ. Здесь же находится белок вителлогенин, который связывается с бактериальными фрагментами. В таком виде патоген попадает к личинке, и она автоматически получает «прививку».
На основе этого открытия, сделанного в 2015 году, ученые разработали вакцину PrimeBEE – «коктейль», состоящий из вителлогенина и бактерий Paenibacillus. Пчелиная матка передает модифицированный вителлогенин своему потомству, что стимулирует реакцию их иммунной системы.
Вакцина вводится через пищу: съедобную сахарную лепешку подвешивают в улье, и королева поедает ее около недели. Первые опыты оказались удачными, но препарат требует доработок и тестирования: ее влияние на окружающую среду и людей еще не исследовано.
Узнайте больше об опасностях, с которыми сталкиваются пчелы.
И эта тенденция продолжается по всему миру. В США популяция домашних пчел с 2006 года уменьшилась на 40%, Европа с 1985 года потеряла 25% пчел, отдельно взятая Великобритания – 45%. Численность шмелей и других насекомых-опылителей также сокращается. Между тем более 200 тысяч видов флоры нуждается в опылении, и без этого задуманного эволюцией процесса растительный покров не сможет восстанавливаться. Исчезновение пчел не только изменит лицо Земли, но и приведет к росту цен на продукты и риску их дефицита: 35% мирового продовольствия производятся благодаря деятельности этих насекомых.
Финские ученые попытались помочь опылителям в решении одной из проблем: в противостоянии инфекционному заболеванию американский гнилец, которое вызывается бактерией Paenibacillus. Сама по себе иммунная система насекомых не имеет антител, однако иммунитет против некоторых заболеваний пчелы своему потомству все же передают. Изучая этот механизм, биологи поняли, как это происходит.
Рабочие пчелы приносят пчелиной матке еду, в которой могут находиться патогены. Переваренные бактерии попадают в жировое тело – орган, ответственный за запас питательных веществ. Здесь же находится белок вителлогенин, который связывается с бактериальными фрагментами. В таком виде патоген попадает к личинке, и она автоматически получает «прививку».
На основе этого открытия, сделанного в 2015 году, ученые разработали вакцину PrimeBEE – «коктейль», состоящий из вителлогенина и бактерий Paenibacillus. Пчелиная матка передает модифицированный вителлогенин своему потомству, что стимулирует реакцию их иммунной системы.
Вакцина вводится через пищу: съедобную сахарную лепешку подвешивают в улье, и королева поедает ее около недели. Первые опыты оказались удачными, но препарат требует доработок и тестирования: ее влияние на окружающую среду и людей еще не исследовано.
Узнайте больше об опасностях, с которыми сталкиваются пчелы.
На основе этого открытия, сделанного в 2015 году, ученые разработали вакцину PrimeBEE — «коктейль», состоящий из вителлогенина и бактерий Paenibacillus. Пчелиная матка передает модифицированный вителлогенин своему потомству, что стимулирует реакцию их иммунной системы.
Вакцина вводится через пищу: съедобную сахарную лепешку подвешивают в улье, и королева поедает ее около недели. Первые опыты оказались удачными, но препарат требует доработок и тестирования: ее влияние на окружающую среду и людей еще не исследовано.
Узнайте больше об опасностях, с которыми сталкиваются пчелы.