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Зверская трапеза гиеновидных собак: видео
Туристы стали свидетелями жестокой сцены.
Анастасия Баринова
19 декабря 2018 в 17:06
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В Африке живет гиеновидная собака, или гиеновая собака (лат. Lycaon pictus) – хищник, чья длина достигает 1 м, рост – 60 см, а масса – 36 кг. За один раз животное способно съесть до 9 кг мяса, а с учетом того, что гиеновые собаки охотятся стаями, насчитывающими семь и более особей – неудивительно, что основным объектом их интереса являются сравнительно крупные жертвы: импалы, газели и другие копытные. Но они не проходят мимо и более мелкой добычи: именно эту сцену застал 33-летний турист из Техаса Питер ванн Вик (Pieter van Wyk), осматривавший природный заповедник Sabi Sand Game Reserve в Южной Африке.
Стая, состоящая из 4 взрослых и 8 щенков гиеновидных собак, некоторое время резвилась, а затем родители отправились на охоту. Вскоре они заметили кустарникового зайца и устремились за ним, терпеливо преследуя на протяжении полукилометра. Жизнь жертвы висела на волоске, и люди с замиранием сердца наблюдали за развитием событий. Итог был предрешен: попытка скрыться в норе трубкозуба кролику не удалась, и голодные звери в считанные секунды растерзали его. На видео запечатлен момент, как несколько гиеновидных собак с легкостью раздирают тушку зайца, демонстрируя силу своей хватки.
«Наблюдать за тем, как животные взаимодействуют в дикой природе, всего в метре или двух от нас – это бесценно. И хотя стать свидетелем охоты можно часто – вы никогда не увидите двух одинаковых сцен», – говорит Питер. По его мнению, несмотря на жестокость подобных событий, это самая настоящая дикая природа с ее законами, поэтому ни расстраиваться, ни наслаждаться подобным зрелищем не нужно.
Узнайте, как леопарды поедают друг друга.
Стая, состоящая из 4 взрослых и 8 щенков гиеновидных собак, некоторое время резвилась, а затем родители отправились на охоту. Вскоре они заметили кустарникового зайца и устремились за ним, терпеливо преследуя на протяжении полукилометра. Жизнь жертвы висела на волоске, и люди с замиранием сердца наблюдали за развитием событий. Итог был предрешен: попытка скрыться в норе трубкозуба кролику не удалась, и голодные звери в считанные секунды растерзали его. На видео запечатлен момент, как несколько гиеновидных собак с легкостью раздирают тушку зайца, демонстрируя силу своей хватки.
«Наблюдать за тем, как животные взаимодействуют в дикой природе, всего в метре или двух от нас – это бесценно. И хотя стать свидетелем охоты можно часто – вы никогда не увидите двух одинаковых сцен», – говорит Питер. По его мнению, несмотря на жестокость подобных событий, это самая настоящая дикая природа с ее законами, поэтому ни расстраиваться, ни наслаждаться подобным зрелищем не нужно.
Узнайте, как леопарды поедают друг друга.