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  • В американском зоопарке родились голые землекопы: видео
    Фото: Smithsonian’s National Zoo
  • В американском зоопарке родились голые землекопы: видео
    Фото: Smithsonian’s National Zoo
Природа

В американском зоопарке родились голые землекопы: видео

У этих необычных грызунов из отряда землекоповые потомство приносит только королева — и сегодня избранница колонии землекопов подтвердила свой статус, родив трех крохотных детенышей.
Анастасия Баринова
18 декабря 2018 в 17:27
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Голые землекопы (лат. Heterocephalus glaber) во многом отличаются от других грызунов: они живут колониями, скорее напоминающими муравьиные. Это обусловлено эусоциальностью грызунов – они просто-напросто не умеют жить в одиночку. Этим лысым зверькам свойственен высший уровень социальных коммуникаций среди животных: между всеми особями в колонии распределены трудовые и репродуктивные функции. Потомство в колонии приносит только самка-королева, которая спаривается лишь с несколькими фертильными самцами и хранит им верность на протяжении многих лет. Все остальные землекопы, как самки, так и самцы, являются простыми трудягами, на плечах которых лежат рабочие обязанности.

В Смитсоновском национальном зоологическом парке с начала года живет колония голых землекопов, но только теперь стало известно, кто из них был избран королевой: одна из самок стала матерью трех малышей. Ее беременность продолжалась чуть больше двух месяцев, а до этого момента специалисты вовсе не были уверены, кто возглавляет их колонию землекоповых. Королева-мать была чуть крупнее других особей, но это не обязательно означало развивающуюся беременность и тем более не значило, что самка займет такой высокий пост в своем сообществе.

Сейчас новорожденными землекопами можно любоваться на видео с веб-камеры, установленной в вольере грызунов. Круглосуточную трансляцию оттуда можно посмотреть на сайте зоопарка

Королева может приносить новый помёт каждые 80 дней; в году бывает до 5 помётов. У самок голых землекопов 12 сосков, но за один раз она способна произвести на свет до 27 детенышей. При рождении те весят менее 2 г, ветеринары сравнивают их размер с фасолинкой.

Первое время вся колония будет заботиться о своих новых членах, потом все вернутся к своим ежедневным обязанностям, а сами малыши приступят к работе уже с 4-х недель. Для Смитсоновского зоопарка пополнение колонии землекопов – большое событие. Последний раз пополнение колонии землекопов, в котором детёныши выжили, случалось в 1996 году. 

Еще одно уникальное качество голых землекопов – это продолжительность жизни в неволе: в хороших условиях они могут дожить до 28 лет, поразительным образом сопротивляясь практически всем недугам (что, естественно, не дает покоя изучающим геном землекопов биологам). Узнайте об этих удивительных существах больше.

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