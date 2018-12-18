В американском зоопарке родились голые землекопы: видео
В Смитсоновском национальном зоологическом парке с начала года живет колония голых землекопов, но только теперь стало известно, кто из них был избран королевой: одна из самок стала матерью трех малышей. Ее беременность продолжалась чуть больше двух месяцев, а до этого момента специалисты вовсе не были уверены, кто возглавляет их колонию землекоповых. Королева-мать была чуть крупнее других особей, но это не обязательно означало развивающуюся беременность и тем более не значило, что самка займет такой высокий пост в своем сообществе.
Сейчас новорожденными землекопами можно любоваться на видео с веб-камеры, установленной в вольере грызунов. Круглосуточную трансляцию оттуда можно посмотреть на сайте зоопарка.
Королева может приносить новый помёт каждые 80 дней; в году бывает до 5 помётов. У самок голых землекопов 12 сосков, но за один раз она способна произвести на свет до 27 детенышей. При рождении те весят менее 2 г, ветеринары сравнивают их размер с фасолинкой.
Первое время вся колония будет заботиться о своих новых членах, потом все вернутся к своим ежедневным обязанностям, а сами малыши приступят к работе уже с 4-х недель. Для Смитсоновского зоопарка пополнение колонии землекопов – большое событие. Последний раз пополнение колонии землекопов, в котором детёныши выжили, случалось в 1996 году.
Еще одно уникальное качество голых землекопов – это продолжительность жизни в неволе: в хороших условиях они могут дожить до 28 лет, поразительным образом сопротивляясь практически всем недугам (что, естественно, не дает покоя изучающим геном землекопов биологам). Узнайте об этих удивительных существах больше.
Королева может приносить новый помёт каждые 80 дней; в году бывает до 5 помётов. У самок голых землекопов 12 сосков, но за один раз она способна произвести на свет до 27 детенышей. При рождении те весят менее 2 г, ветеринары сравнивают их размер с фасолинкой.
Первое время вся колония будет заботиться о своих новых членах, потом все вернутся к своим ежедневным обязанностям, а сами малыши приступят к работе уже с 4-х недель. Для Смитсоновского зоопарка пополнение колонии землекопов — большое событие. Последний раз пополнение колонии землекопов, в котором детёныши выжили, случалось в 1996 году.
Еще одно уникальное качество голых землекопов — это продолжительность жизни в неволе: в хороших условиях они могут дожить до 28 лет, поразительным образом сопротивляясь практически всем недугам (что, естественно, не дает покоя изучающим геном землекопов биологам). Узнайте об этих удивительных существах больше.