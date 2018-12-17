Суицидальные страсти пауков-тенётников
Почему в поисках партнерши для спаривания самцы одного из видов пауков-тенётников (Latrodectus geometricus) не ищут молодых самок? Ведь те куда более плодовиты и готовы к спариванию без всяких ухаживаний. Более того, в отличие от взрослых, юные самки этого вида не завершают процесс убийством и съедением самца (потому другое название этого рода пауков – черные вдовы).
Учитывая все преимущества, команда ученых из Израиля ожидала, что самцы L. geometricus предпочтут молодых партнерш. Чтобы это проверить, ученые устраивали паучьи «оргии», предлагая паукам самок всех возрастов: результаты исследования были опубликованы в журнале Animal Behaviour.
Для спаривания с самкой в возрасте паук или должен одолеть конкурентов, или шесть часов ухаживать за дамой. Но в самый ответственный момент, когда самец наконец-то помещает один из двух половых органов в гениталии самки, она начинает пожирать его заживо. Если паук выживает, у него может появиться шанс спариться еще с одной самкой. Впрочем, есть и вероятность того, что он станет калекой.
Cамцов во время исследования оставляли один на один с самками разных возрастов. С юными пауки спаривались меньше чем в половине случаев, а с самками постарше – всегда. Ни один паук не пострадал во время спаривания с молодой самкой, но больше половины тех, кто спаривался со старшими, умерли. Участник исследования Шеви Ванер недоумевает: «Мы так и не смогли понять эту тягу к суициду у самцов». Впрочем, есть теория, согласно которой самки постарше выделяют более сильные феромоны, которых нет у молодых фертильных самок.