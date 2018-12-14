Акулы становятся правшами из-за глобального потепления
Уже сейчас морские обитатели испытывают стресс: обесцвечиваются коралловые рифы и гибнет рыба. Недавно австралийские ученые решили рассмотреть влияние роста температуры воды на акул.
Биологи собрали яйца этих хищных рыб, обитающих в заливе Порт-Джексон, и поместили их в большие аквариумы. Вода для 12 яиц из контрольной группы была обычной, а 12 других яиц инкубировались при 23,6 °C: это на 3 °C теплее, чем в наши дни – именно такая температура ожидается в Мировом океане к концу столетия. Все детеныши смогли вылупиться, но половина участников экспериментальной группы умерла в течение месяца. Проверка оставшихся шести особей показала, что и для них повышение температуры не прошло незамеченным.
В качестве предположения была высказана идея, что избыточное тепло влияет на развитие мозга. Одной из его наиболее очевидных функций является латерализация – связь психических функций с левым либо правым полушариями. Люди, в зависимости от степени латеризации, могут быть левшами или правшами. Рыбы не используют свои конечности подобным образом, однако, как выяснилось, из-за ассиметрии, связанной с работой головного мозга, у них могут появиться предпочтения в направлении плавания.
Это выяснили те же биологи. Продолжая свой эксперимент, они поместили оставшихся в живых подросших акул в длинный бассейн с Y-образной развилкой. В каждом коридоре подопытных ожидала вкусная награда. 12 особей, развивавшихся при обычных температурах, плыли за едой и направо, и налево: предпочтений выявлено не было. А вот все детеныши, которые росли при повышенной температуре, сворачивали исключительно в правый отсек.
Результат вызывает беспокойство: симптом кажется безобидным только на первый взгляд, но на самом деле он означает функциональную асимметрию полушарий головного мозга акулы. Эволюцией не было задумано, чтобы за базовые функции отвечало только одно из них. И особенно тревожно то, что нарушения в развитии и поведении рыб развились гораздо быстрее, чем предполагали ученые.
Биологи предполагают, что такое могло произойти из-за того, что акулы в горячей воде были вынуждены развиваться быстрее, из-за чего их мозг уменьшился. Следовательно, они тратят меньше энергии на умственную нагрузку, и некоторые процессы – например, выбор направления движения – могут быть доведены до автоматизма. Однако чтобы понять, как потепление океана повлияет на поведение акул, требуется провести еще немало исследований.
Авторы исследования подчеркивают, что влияние потепления на океан и его обитателей недооценено.
Это выяснили те же биологи. Продолжая свой эксперимент, они поместили оставшихся в живых подросших акул в длинный бассейн с Y-образной развилкой. В каждом коридоре подопытных ожидала вкусная награда. 12 особей, развивавшихся при обычных температурах, плыли за едой и направо, и налево: предпочтений выявлено не было. А вот все детеныши, которые росли при повышенной температуре, сворачивали исключительно в правый отсек.
Результат вызывает беспокойство: симптом кажется безобидным только на первый взгляд, но на самом деле он означает функциональную асимметрию полушарий головного мозга акулы. Эволюцией не было задумано, чтобы за базовые функции отвечало только одно из них. И особенно тревожно то, что нарушения в развитии и поведении рыб развились гораздо быстрее, чем предполагали ученые.
Биологи предполагают, что такое могло произойти из-за того, что акулы в горячей воде были вынуждены развиваться быстрее, из-за чего их мозг уменьшился. Следовательно, они тратят меньше энергии на умственную нагрузку, и некоторые процессы — например, выбор направления движения — могут быть доведены до автоматизма. Однако чтобы понять, как потепление океана повлияет на поведение акул, требуется провести еще немало исследований.
Авторы исследования подчеркивают, что влияние потепления на океан и его обитателей недооценено.