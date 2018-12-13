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  • Считавшаяся вымершей рогатая сумчатая квакша снова обнаружена в лесах Эквадора
    Фото: Brian Gratwicke/Flickr.com
  • Считавшаяся вымершей рогатая сумчатая квакша снова обнаружена в лесах Эквадора
    Фото: Brian Gratwicke/Flickr.com
Природа

Считавшаяся вымершей рогатая сумчатая квакша снова обнаружена в лесах Эквадора

В Эквадоре и нескольких соседних странах обитает удивительная рогатая лягушка. Долгое время вид считался вымершим, но недавно ученые снова увидели этих редчайших земноводных в дикой природе.
Анастасия Баринова
13 декабря 2018 в 18:34
Шагая по тропическому лесу в Эквадоре, вы вряд ли заметите маленькую рогатую сумчатую квакшу: ее бежевая с крапинками спинка полностью сливается с корой деревьев и некоторыми листьями. Однако если приглядеться, амфибию можно отличить по характерному взгляду – квакша внимательно и немного настороженно взирает на мир золотистыми радужками, а над веками топорщатся роговидные отростки. До недавнего времени эти красивые амфибии считались чрезвычайно редкими или даже предположительно вымершими. 

Рогатая сумчатая квакша (лат. Gastrotheca cornuta) относится к семейству Hemiphractidae, насчитывающему 112 видов. Для всех этих земноводных характерна голова треугольной формы и крайне необычный способ воспроизведения рода. Яйца развиваются на спине самки в специальном выводковом мешке, и из них вылупляются уже сформировавшиеся лягушата, которые минуют стадию головастиков. При этом самцы принимают активное участие в заботливом размещении яиц в «сумке» самки, а малыши некоторых видов могут оставаться на спине матери и после вылупления.

В прошлом рогатая сумчатая квакша была широко распространена в субтропических и тропических влажных лесах Эквадора, Колумбии и других стран региона, но из-за уничтожения среды обитания, а именно вырубки лесов, популяция стала уменьшаться, и виду был присвоен статус «вымирающий». Эквадор сейчас является вторым крупнейшим экспортером пальмового масла в Латинской Америки, и его обезлесивание идет стремительными темпами – богатые флорой и фауной леса вырубают под плантации масличных пальм. Помимо этого, другим врагом этих лягушек, как и остальных земноводных, является грибковое заболевание хитридиомикоз.

Эквадор широко известен разнообразием амфибий: здесь живет 589 видов, 45 являются эндемичными, и практически ежегодно ученые открывают новые виды. Однако уже известные лягушки время от времени исчезают из поля зрения ученых. Так произошло и с рогатой сумчатой квакшей, а ранее и с другими пятью видами – последних представителей видели три десятка лет назад.

Результаты недавней экспедиции, проведенной местными биологами в регионе Чоко в Эквадоре, оказались обнадеживающими: ученые услышали характерное кваканье и, направив фонарики в сторону звука, увидели сияющие глаза рогатой квакши. 

«Мы были так взволнованы, что начали скакать от радости», – признался участник экспедиции Себастиан ди Доменико.  
Ученые смогли найти четырех особей, одна из которых была самкой с яйцами на спине, готовой дать потомство. Специалисты не исключают, что в целом популяция рогатой квакши уменьшилась, однако находка показывает, что подходящие для лягушки условия в лесах Эквадора по-прежнему сохраняются (особенно в заповедниках, на территории которого биологи и обнаружили редких амфибий). Ночной образ жизни земноводного позволяет квакше скрываться от человека, и, возможно, этих амфибий в лесах Южной Америки не так уж и мало, как того боятся биологи. 

Регион Tumbes-Chocó-Magdalena богат биоразнообразием своих тропических влажных и сухих лесов тихоокеанского побережья Южной Америки и Галапагосских островов, и защитники природы не оставляют попыток спасти его от обезлесения и сделать его сохранение приоритетным для локальной экологической политики.

Посмотрите на необычную стеклянную лягушку из этого региона планеты.

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